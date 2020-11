GJØR ENDRINGER: Johannes Thingnes Bøs teknikk på standplass blir filmet av landslagstrener Siegfried Mazet under en treningsøkt på Beitostølen. Foto: Jostein Magnussen

Dette grepet skal gjøre Thingnes Bø mer treffsikker

BEITOSTØLEN (VG) Han traff på 89 prosent på stående skyting forrige sesong. Nå har Johannes Thingnes Bø (27) tatt et overraskende grep for å få ned flere blinker.

Nå nettopp

Før denne sesongen har Thingnes Bø fått laget et helt nytt skjefte på geværet. Det er hele to centimeter kortere enn det han benyttet da han sikret seg verdenscupen sammenlagt for andre år på rad.

— Jeg har hatt en teori om at hvis håndgrepet og børsa er litt kortere bak så blir hele børsa litt nærmere, og da tar den mindre vind foran på stående skyting, sier 27-åringen om sitt «hemmelige våpen» nå før verdenscupen innledes i finske Kontiolahti i slutten av måneden.

I tillegg til å kutte i skjeftet har han flyttet på grep og sikte tilsvarende.

– Og dette har du funnet på selv?

– Ja, håpet er at jeg skal være mer dyktig i vinden. Det er teorien bak.

– Men fungerer løsningen?

– Nå har det ikke blåst så mye i år så jeg har ikke fått testet ut nyvinningen. Det skulle blåse litt mer her på Beitostølen, så da blir det en fin anledning til å sjekke om teorien min stemmer.

TERPER: Johannes Thingnes Bø og landslagstrener Siegfried Mazet på standplass. Foto: Jostein Magnussen

Thingnes Bø var ikke like imponerende på stående skyting sist sesong som i 2018/2019-sesongen. Da var treffprosenten imponerende 93. Sist sesong falt den til 89. Likevel ble det 10 (!) verdenscupseirer av 17 mulige.

– Klarer jeg å forbedre treffprosenten på stående skyting så er ingenting bedre enn det.

Landslagstrener Siegfried Mazet mener det er flere grunner til at Thingnes Bø kan lykkes endringen.

– Et kortere våpen kan være bedre med hensyn til vinden. Samtidig tror jeg det er smart å kutte i skjeftet fordi Johannes er operert og i tillegg har en litt spesiell form på skuldrene. Skulle vi fulgt «boken» om hvordan man setter geværet til skulderen, så passer ikke teorien til han, fastslår franskmannen.

Mazet mener at bevegelsene forut for skytingen blir mer naturlig med det nye skjeftet. I tillegg kan Thingnes Bø holde geværet mer stabilt. Det er en fordel når blinkene skal ned 50 meter unna.

– På stående skyting har han sjelden hatt den gode følelsen. Det har alltid vært vrient å gjøre bevegelsen naturlig og få våpenet til å ligge stødig til skulderen. Når du ikke får plassere skjeftet der du vil ha det, så blir det et problem.

28. november sesongåpner skiskytterfolket med verdenscupen i Kontiolahti. Da kommer første skikkelige test for Thingnes Bø og på normaldistansen hvor «bare» fire av i alt 48 verdenscupseirer har kommet.

Publisert: 08.11.20 kl. 10:58