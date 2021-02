Norsk maktdemonstrasjon sikret VM-gull: − Hvor ble de av?

POKLJUKA/OSLO (VG) VM-reserven Vetle Sjåstad Christiansen fikk æren av å gå Norge inn til et knusende VM-gull på stafetten. Konkurrentene var aldri i nærheten av å true triumfen.

Landslagsledelsen overrasket mange med å vrake verdenscuptreer og VM-medaljør Johannes Dale til stafetten. Vetle Sjåstad Christiansen, som ikke hadde konkurrert i VM før i dag, fikk sjansen på hans bekostning.

Sjåstad Christiansen ble sendt ut med en klar ledelsen, og gjorde sin del av jobben med en overbevisende etappe. Han gikk Norge inn til gull – herrenes syvende seier på de ti siste VM-stafettene.

– Det er helt fantastisk. Bedre utgangspunkt kan man sjelden få. Sturla starter med å gi oss en luke på 25 sekunder. Vi vet at vi har Tarjei og Johannes på de to neste etappene, som er de to beste skiskytterne til å holde høy fart over tid. Da var det bare for meg å gå mitt eget løp. Jeg brukte ikke så ekstremt mange kalorier i dag. Det var en fantastisk opplevelse å gå ut der alene i front, sier Sjåstad Christiansen til NRK.

I mål ble han møtt av jublende lagkamerater. Johannes Thingnes Bø stusser over reaksjonene som kom etter uttaket.

– Det er rart at så mange er overrasket. I våre øyne var det helt normalt. Det var bra taktisk, sier Thingnes Bø til NRK om valget om å bruke Sjåstad Christiansen.

Sverige tok sølvet, over et halvt minutt bak Norge i mål. Skiskytterne fra Russland vant bronsen.

– Vi satte Vetle på siste for å få en spurt. Hvor ble de av? Vi gjorde som vi skulle, og det var vel de som ikke møtte opp, sier Tarjei Bø til VG.

– Vi har så mange gode skiskyttere. Alle fem kunne gått og vi kunne tatt gull. Det handler om å sette laget man tror det er størst sannsynlighet for å vinne med. Jeg tror utlendingene ble litt satt ut av at vi gjorde ting de ikke forventet. De ga opp gullkampen., fortsetter han om uttaket.

Norge fikk revansje over Frankrike etter fjorårets VM-stafett. Den gangen henviste franskmennene de norske herrene til annenplass. Lørdag var Norges antatt sterkeste konkurrent langt unna gullkampen, mens Norges utvalgte gikk fire solide etapper.

Bursdagsbarnet Sturla Holm Lægreid gikk første etappe for Norge. Dette var 24-åringens første mesterskapsstafett, uten at det så ut til å påvirke nervene. Lægreid tok VM-gull på normaldistansen, og har allerede vist seg som en kald fisk på standplass, og fortsatte oppturen under stafetten.

Han brukte bare to ekstraskudd på sine to skytinger, og sendte Tarjei Bø ut i ledelsen 23 sekunder foran Frankrike.

Lagets eldstemann fylte den første serien, men skapte spenning igjen da han måtte bruke tre ekstraskudd på siste skyting. Stryningen kunne imidlertid prise seg lykkelig over at konkurrentene fulgte opp i samme stil. Dermed beholdt Bø ledelsen, flere bom til tross.

– Det er en evig kamp, den skytingen. Når du havner i feil spiral, kommer du aldri ut. Jeg måtte bruke et par skudd, men fikk gitt Johannes den luken han ville ha, sier Bø til VG.

Thingnes Bø suste, som vanlig, raskt av gårde i sporet. Også på standplass leverte verdenscuplederen, som sendte Sjåstad Christiansen ut nesten 50 sekunder foran Ukraina.

Ankermannen viste stoisk ro gjennom hele etappen. På første skyting prikket han raskt ned de fem blinkene. Sjåstad Christiansen bommet to ganger på siste skyting, men seieren var i realiteten aldri truet.