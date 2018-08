MIDT I: Marte Olsbu og forloveden Sverre Røiseland. Her etter sølvet på mixedstafetten i OL. Foto: Privat

Olsbu gifter seg til helgen: – Blir det største jeg har opplevd

SANDNES (VG) OL-sølvvinner Marte Olsbu (27) håper nygifte Johannes Thingnes Bø (25) kan gi henne noen gode råd før bryllupsdagen.

– Jeg er veldig spent. Det blir nok det største jeg har opplevd, så det gleder jeg meg veldig til, sier 27-åringen fra Froland.

– Og det med OL-medaljer friskt i minnet?

– Ja, det blir veldig stort. Det er noe med å samle alle venner og feire kjærligheten. Det blir ikke så mye bedre enn det, smiler hun og bekrefter at hun heldigvis har kjolen klar.

Til helgen gifter hun seg med forloveden Sverre Røiseland, som hun har vært sammen med i over ti år.

Tidligere i sommer giftet skiskytterkollega Johannes Thingnes Bø seg med Hedda Kløvstad Dæhli , og Olsbu håper lagkameraten kan gi henne noen gode råd før den store dagen.

– Vær presis i kirken så Sverre slipper å sitte og bite negler der fremme, sier Bø og ler idet han får spørsmål om hans beste råd.

God stemning på Olsbu

Thingnes Bø fortalte til NRK tidligere at formen er dårlig etter hvetebrødsdagene , og at kona har gått foran treningen i sommer. Men at det er blitt litt trening i ferien ser det ut til i løypene i Sandnes.

– Jeg har hatt en veldig bra sommer. Nygift og har vært på en lang bryllupsreise. Ellers har jeg slappet mye av og hentet meg inn igjen etter et hardt år mentalt egentlig med OL og forberedelser av bryllup. Så nå er jeg endelig på pluss-siden igjen, og jeg synes det er kjekt å trene og da er det bare å gi gass, sier Thingnes Bø til VG.

At det blir litt lite trening på Olsbu etter bryllupet, tror ikke lagvenninne Ingrid Landmark Tandrevold (21).

– Marte er kanskje den som kommer til å klare det best. Samtidig tror jeg det er viktig for henne å unne seg en liten pause også. Man skal bare gifte seg en gang forhåpentligvis da, og det tror jeg hvert fall gjelder Marte. Så jeg håper hun klarer å legge skiskyting litt bort og nyte øyeblikket som midtpunkt og som mann og kone.

– Jeg skal i bryllupet og gleder meg veldig. Det blir skikkelig god stemning på Olsbu, så det blir bra, sier Tandrevold.

– Kjenner på adrenalinet

Marte Olsbu er populær i løypene i Sandnes under Blinkfestivalen , og med publikum i ryggen gikk hun inn til en fjerdeplass på fellesstarten fredag og en annenplass på sprinten lørdag.

– Det er hardt å gå renn igjen, men det er jo så god stemning rundt i løypa og du kjenner adrenalinet. Man har lyst til å gjøre det bra selv om det er mest for gøy, sier Marte Olsbu til VG etter målgang.

Hun var Norges beste kvinnelige skiskytter under OL i Pyeongchang tidligere i år, og overrasket både seg selv og andre med sølv på sprinten i OL-debuten . I tillegg ble det sølv på mixedstafetten . Tiden etter de olympiske lekene har hun derimot viet til andre ting enn bare trening.

– Jeg har lagt ned mye god trening i vår og sommer, og vært på mange gode samlinger. I tillegg har det vært en del bryllupsplanlegging oppi det hele som har satt litt piff på alt, så det er noe å se frem til etter Blink, forteller hun med et stort smil.