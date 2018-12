NORSK STORESLEM: Johannes Thingnes Bø gliser godt når Sindre Pettersen (med ryggen til) blir ropt opp som sjette mann på sprinten. Fra venstre Antonin Guigonnat (2. plass), Thingnes Bø, Alexander Loginov (3. plass), Tarjei Bø (4. plass) og Benedikt Doll (5. plass). Foto: Jostein Magnussen

Kraftig lønnshopp for skiskytterne

SKISKYTING 2018-12-07T21:20:28Z

POKLJUKA (VG) Kjærestene til Johannes Thingnes Bø (25) og Tarjei Bø (30) kan levere en ny julegaveliste. For nå får skiskytterne en kraftig lønnsøkning.

Publisert: 07.12.18 22:20

For første gang på flere år har det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) nemlig justert premiepengene. Det kom som «julekvelden på kjerringa» for Johannes Thingnes Bø. Han fikk nyheten av VG etter at han hadde klatret øverst på pallen på fredagens sprint her i Pokljuka.

Den seieren betales nå med 146.000 kroner. Det er 20.000 kroner mer enn i fjor.

– Dette er veldig bra. Vi har et bra TV-produkt som klinger godt i Europa. Da er det lettere for IBU å skaffe seg samarbeidspartnere og sponsorer og betale utøverne som presterer, sier Thingnes Bø.

– Så da kan fru Hedda levere enn ny julegaveliste?

– Siden vi først kommer hjem om kvelden på lillejulaften etter rennene i Nove Mesto, har jeg allerede kjøpt julegave. Vi får se hvilke varer vi kan finne på flyplassen i Wien, sier mannen som nå har den gule ledertrøyen i verdenscupen etter at han slo knockout på konkurrentene på sprinten selv med én bom. Som på normalen var han raskest i sporet.

Broren Tarjei dro heller ikke tomhendt fra stadion. Hans 4. plass betales med 68.000 kroner.

– Johannes tjente så mye i fjor på sine seirer, så egentlig burde premiepengene blitt satt ned slik at han ikke tar helt av. De som er mest glad er vel Hedda (Dæhli) og Gita (Simonsen) som nå kan sende reviderte ønskelister til jul, humrer Tarjei Bø før han forteller litt om mekanismene som gjør at skiskytterne nå kan tjene mer.

– Vi er så heldig at premiepengene delvis styres ut ifra interesse. Vi har et produkt som er fantastisk både i Norge og Europa. Så hører vi om store sponsorer som Viessmann som dropper langrenn, men fortsetter med skiskyting. Vi vet vi er heldige, så prøver vi å gjøre alt vi kan for å gi tilbake til de som sitter foran TV-ruten og ser på. Det tror jeg vi gjorde i dag.

Det er det ingen tvil om. I tillegg til Bø-brødrene sjokkerte Sindre Pettersen (22) med en 6. plass i sitt andre verdenscupløp. Dermed går det 49.000 kroner inn på kontoen til «førstereisgutten» som ble nummer 44 på 20-kilometeren.

Henrik L´Abée-Lund var brått kvitt problemene med leggene og dermed kunne han blande seg inn i toppen. Det ble en flott 8. plass til slutt.

– Jeg pleier å stivne i leggene og da klarer jeg ikke å gå ordentlig på ski. Jeg taper så mye at det blir bare håpløst, men i dag spilte kroppen på lag og da ble det bra.

Johannes Thingnes Bøs tøffeste konkurrent, Martin Fourcade, kom aldri på skuddhold på denne sprinten og forlot stadion med en 24. plass – hans dårligste plassering siden 28.-plassen i Anterselva i 2016.

– Jeg må finne ut hvorfor det gikk så dårlig, jeg vet ikke hva som skjedde. Jeg følte meg ikke i så dårlig form, sa Martin Fourcade på vei ut av stadion.

PS! Herrene avslutter sin uke i Pokljuka med søndagens jaktstart. Kvinnenes sprint går klokken 14.15 lørdag.

Dette sa Johannes Thingnes Bø etter triumfen: