Norsk fiasko etter svak skyting: – Sørgelig

PYEONGCHANG/OSLO (VG) OL-debutant Erlend Bjøntegaard (27) ble beste nordmann på femteplass da de norske skjøt seg bort. Tyske Arnd Peiffer (30) tok gullet.

– Det var egentlig ganske gode forhold. Det var ikke så mye vind da jeg skjøt, så det var unødvendig. Det var kun min egen feil. Det er litt for dårlig av oss, sier Tarjei Bø til VG.

– Jeg er skuffet, men jeg var ikke bedre. Da er det liksom greit, sier Johannes Thingnes Bø til VG.

De norske taklet vinden og kulden i Pyeongchang dårlig, og var ikke i nærheten av å forsvare OL-gullet til Ole Einar Bjørndalen på sprinten fire år tilbake. Bjøntegaard, som fikk OL-plass i motsetning til Bjørndalen, ble eneste lyspunkt med femteplass etter to bom.

– Det er mye følelser på en gang nå. Jeg sliter faktisk litt med å sette ord på det for det er utrolig stort for meg å være så høyt på resultatlista i et OL, sier Bjøntegaard.

Med pappa Sigvart på tribunen gikk 27-åringen sitt livs løp, og bare Martin Fourcade hadde bedre langrennstid.

- Jeg sliter med å skjønne selv at det har gått så fort unna i sporet, men det har det jo. Samtidig er jeg skuffet og forbannet over at jeg er så nærme og misbruker muligheten på siste stå, sier Bjøntegaard til VG.

Fakta Resultatliste:

1. Arnd Peiffer (0) 23:38,8

2. Michal Krcmar (0) +4,4

3. Dominik Windisch (1) +7,7

4. Julian Eberhard (1) +8,4

5. Erlend Bjøntegaard (2) +17,4

6. Benedikt Doll (1) +17,6

7. Simon Schempp (1) +21,4

8. Martin Fourcade (3) +22,1 ... 13. Tarjei Bø (2) +33,7 18. Emil Hegle Svendsen (2) +45,0 31. Johannes Thingnes Bø (4) +1:12,7

Peiffer-gull

Arnd Peiffer derimot var feilfri på standplass og sikret sitt første OL-gull. Han har fire VM-gull, ett OL-sølv og åtte verdenscupseirer fra før.

Likevel er det litt overraskende at han blir olympisk mester etter kun to pallplasser denne sesongen. Den 30 år gamle tyskeren slapp følelsene løs i målområdet og var tydelig rørt.

Sølvet tok tsjekkiske Michal Krcmar foran Julian Eberhard fra Østerrike.

Tarjei Bø ble nummer 13 med to bom. Emil Hegle Svendsen, som også bommet to ganger, tok 18. plassen. Johannes Thingnes endte helt nede på 31. plass - 1:12,7 bak Peiffer. Det store, norske håpet bommet hele fire ganger.

– Det er for min del min egen feil at jeg bommet. Jeg skjøt dårlig. Det er ergelig. Dessverre har jeg ikke hatt den gode følelsen på skytingen her nede med mye bom. Det er kjedelig å føle at vi jobber i motbakke, sier Emil Hegle Svendsen til VG.

– Sørgelig skyting

Thingnes Bø har vært strålende i vinter med åtte seirer og fire pallplasser på 15 verdenscuprenn, men på OL-sprinten gikk det helt galt og han får et tungt utgangspunkt før jaktstarten mandag.

– Han er en rå idrettsmann og reiser seg fort, lover Tarjei Bø.

– Sørgelig skyting. Det er tragisk med skytingen til de norske. En trist start, mente Erling Aalvik i VGs studio etter første skytingen til Thingnes Bø.

Fourcade bommet

Dermed så det duket ut for storfavoritten Martin Fourcade som startet senere, men franskmannen bommet også tre ganger på liggende skyting.

Fakta Verdenscup-plasseringer:

Slik har det gått på sprint i verdenscupen denne sesongen:

Johannes Thingnes Bøs plasseringsserie: 11-1-1-3-1

Martin Fourcades plasseringsserie: 2-2-2-1-2

*Tarjei Bø vant den første sprinten.

Tross at han fylte på stående maktet ikke Fourcade å gå seg opp i medaljekampen. Han endte 22,1 sekunder bak Peiffer på åttendeplass.

Mandag er det jaktstart.

PS2! Tarjei Bø var den eneste som hadde vunnet et renn utenom yngste Bø og Fourcade denne sesongen.