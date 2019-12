PÅ JOBB: Kinas landslagstrener Ole Einar Bjørndalen gir sine instrukser til Cheng Fangming under en treningsøkt i Östersund. Foto: Jostein Magnussen

Ole Einar Bjørndalen: - Jeg har drømmejobben nå

ÖSTERSUND (VG) Akkurat dette er hva Ole Einar Bjørndalen (45) elsker med sin nye jobb som hovedtrener for Kinas skiskyttere: Én-til-én-jobbing på feltet.

Nå nettopp

– Han gikk «fletta» av meg. Nei, nå er jeg blitt skiskytterpensjonist med en råtten form.

Ole Einar Bjørndalen fikk noe å tenke på da han gikk en runde i de svenske skoger med Cheng Fangming, én av de kinesiske skiskytterguttene som Bjørndalen skal prøve å løfte frem når vinter-OL for første gang skal arrangeres i Kina i 2022.

les også NRK-kolleger skal hylle Hanevolds karriere med eget program

Det er litt av en utfordring han og kona Darja Domratsjeva har gitt seg i kast med, men det er noe han stortrives med.

– Ja, jeg gjør det. Jeg tenkte på det da jeg kjørte fra trening her om dagen, at nå har jeg drømmejobben - og det er første gang jeg har hatt en ordentlig jobb, humrer Bjørndalen.

AVSLUTNINGSFEST: Ole Einar Bjørndalen og Darja Domratsjeva inviterte til fest på Hellerudsletta i Akershus juni 2018, for å markere at de begge hadde lagt opp etter eventyrlige karrierer. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Han har alltid vært av den oppfatning at tilværelsen som skiskytter var bare «kos og en hobby».

– Alt rundt var en jobb, men selve sporten var en dans på roser sammenlignet med arbeidslivet.

Bjørndalen og kona skal trene de kinesiske skiskytterne frem mot OL i Beijing. Han som hovedtrener med ansvar for både kvinne- og herreløperne, hun skal jobbe med de kvinnelige utøverne.

Med i teamet er også nordmennene Tobias Retvik Torgersen, Anders Bratli og Erik Bartlett Kulstad. I alt er det seks trenere samt en fysioterapeut og lege, som begge er fra Kina.

– Stort ansvar

Så hvordan har de første månedene vært etter at skiskytterparet takket ja til jobben?

– Det er et stort ansvar og mye som skal organiseres. Det jeg liker aller best er jo å dra de store linjene og ikke bare tenke til neste dag. Og det «kuleste» er jo å jobbe én-til-én med utøverne. Det er det absolutt kjekkeste med jobben.

– Hva har vært de største utfordringene?

– De er mange. Man må jo sette seg inn i hva utøverne har gjort før, skaffe seg en oversikt over hva de har trent og hvordan. Hvorfor er de på det nivået de er? Det er mye som skal analyseres. Rent sportslig er jo det å gå godt på ski den største utfordringen. Man ser jo nå hvor heldig vi er i Norge som er født med ski på beina, sier Ole Einar Bjørndalen etter en ettermiddagsøkt her i Östersund.

les også Bø-brødrene sikret dobbelt norsk i Östersund: – Det er kult

– Dere fikk på plass en avtale med Norges Skiskytterforbund som sikrer dere smører-tjenestene. Hva er viktigst nå?

– At hver eneste treningsdag skal være optimal. At vi skal utvikle oss hele tiden. Det er det eneste som står i hodet mitt. Alt annet er helt og holdent satt til side. Vi må erkjenne at vi har en lang vei å gå, og da må vi utvikle oss hver dag. Vi må gjøre riktige valg i forhold til trening og finne ut hvor mye utøverne tåler av trening. Det går bare ikke å sette de på et «norsk system». Det vil aldri fungere.

Domratsjeva hyllet ektemannen under OL i 2018:

Trenger ikke tolk til alt

Landslaget til team Bjørndalen består av syv kvinner og seks herrer. Alle er ikke her i Östersund, flere går IBU-cup. Med konkurranser i verdenscupen og på nest øverste nivå skal Ole Einar Bjørndalen forsøke å løfte kinesiske skiskyttere frem mot OL på hjemmebane.

– Målet er å få frem et anstendig stafettlag på kvinnesiden, og så skal vi prøve å få til en eller to enkeltutøvere som tar utviklingen.

– Er det ikke tungvint når du i treningshverdagen må ha med deg en tolk som må oversette absolutt alt av beskjeder?

– Det kan du si, samtidig er det bra for du kan kommunisere med fingerspråk og kroppsspråk. Det «funker» som bare det, og så trenger du jo ikke tolk når du skal vise dem løypa. Det er mye snakk som ikke er nødvendig, fastslår Bjørndalen.

KINA-SJEFEN: Ole Einar Bjørndalen styrer et skiskytterlandslag med 13 utøvere. Her er han på standplass i Östersund. Foto: Jostein Magnussen

Publisert: 03.12.19 kl. 07:51

Mer om