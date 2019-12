Bø-brødrene sikret dobbelt norsk i Östersund: – Strålende fornøyd

ÖSTERSUND/OSLO (VG) Johannes Thingnes Bø (26) gjorde som han ville i forrige vinters verdenscup, og har startet på samme vis denne vinteren. Ikke nok med det: Han får med seg bror Tarjei (31) på pallen.

– Det er så deilig å være gode, gamle Tarjei igjen. Det var deilig å kunne bruke alle girene på racerbilen og klinke til, smiler Tarjei Bø overfor NRK.

– Jeg har prøvd å finne tilbake til gulloppskriften, og det er ikke så mange sekunder opp til Johannes heller, så det føles bra, sier han, som endte som nummer to, bare slått av bror Johannes.

Tross én bom på den første av to skytinger på sprinten, ser skiskytterkonge Johannes Thingnes Bø ut til å vinne det som er sesongens første individuelle verdenscuprenn i skiskyting.

Russiske Matvej Jelisejev skjøt riktignok feilfritt og ledet med 9,1 sekunder etter den siste skytingen på sprinten, men russeren kunne ikke hamle opp med Bø-brødrene i sporet.

Jelisejev ble gruset av Johannes Thingnes Bø, og i mål var han også 0,9 sekunder bak Tarjei Bø. Dermed blir det dobbelt norsk på toppen av pallen – to ganger brødrene Bø.

– Hvis det blir dobbeltseier, så er vi strålende fornøyde med det, sa Johannes Thingnes Bø før det var et faktum.

Johannes Thingnes Bø fortsetter altså i samme spor som han slapp. Forrige vinter var han utilnærmelig med 16 individuelle verdenscupseirer av 25 mulige.

Én annen mann som er i fokus, er franske Martin Fourcade. Etter en begredelig sesong forrige vinter, viste han seg frem under den nasjonale åpningen for to uker siden og vant fellesstarten der.

Også søndag åpnet han godt. Etter en feilfri liggende skyting lå han som nummer én – helt frem til stående skyting. Der bommet han to ganger, og det ødela også franskmannens sjanser.

Han var i mål 27,9 sekunder bak Thingnes Bø.

– Jeg er skuffet, men glad på en gang. Jeg bommet to på stående, en skikkelig stygg en, men jeg føler også at jeg er tilbake. Jeg nøt å være i sporet og kjempe for en bedre plassering i sporet, sier Fourcade til NRK.

