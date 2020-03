TØFF KAMP TIL SLUTT: Kampen om den gule trøyen mellom Dorothea Wierer (t.v.) og Tiril Eckhoff ble først avgjort i sesongens siste renn. Her er de to i aksjon under verdenscupen i Nove Mesto. Foto: MARTIN DIVISEK/EPA

Wierer hevder hun ble sabotert av norske skiskyttere

Dorothea Wierer (29) hevder norske skiskyttere bevisst prøvde å tråkke på skiene hennes slik at hun ikke skulle klare å ta sammenlagtseieren i verdenscupen.

Det var mye som sto på spill da kampen om den store krystallkula skulle avgjøres under jaktstarten i Kontiolahti 14. mars. Lenge lå Tiril Eckhoff an til å vinne verdenscupen sammenlagt, men på den fjerde og siste skytingen snudde alt.

Eckhoff skjøt tre bom og Dorothea Wierer hadde plutselig de poengene hun trengte for å vinne sammenlagt. Men på sisterunden møtte italieneren på problemer.

I et intervju med den italienske sportsavisen OA Sport hevder 29-åringen at «slue nordmenn» forsøkte å hindre henne i å vinne troféet med tjuvtriks. Slik beskriver Wierer dramaet i sesongens siste renn.

– Er slue

– På sisterunden så jeg Tiril, og sammen tok vi igjen Ingrid Landmark Tandrevold som var advart av landslagstrenerne om at vi kom. Jeg skjønte det ut fra den lille norsken jeg kan. Nordmennene er veldig slue, og på det tidspunktet forsøkte Tandrevold å avskjære meg. Jeg skjønte det strategiske trekket, men de prøvde også å tråkke på skiene mine. Det er en holdning som virkelig skuffer meg. Skiskyting er ingen lagsport, og det skal ikke være samarbeid - og enda mindre at man ødelegger konkurrentenes løp, er Wierer sitert på.

I mål var hun på 11. plass, plassen bak Eckhoff. Dermed vant Wierer verdenscupen sammenlagt med bare syv poengs margin ned til Eckhoff.

– Etter å ha gått over streken var jeg ikke sikker på at jeg hadde vunnet. Jeg spurte ti forskjellige personer i målområdet før jeg var overbevist om at jeg hadde vunnet krystallkula for andre gang på rad, sier Dorothea Wierer til OA Sport.

Landslagssjef Per Arne Botnan i Norges Skiskytterforbund avfeier påstandene fra Wierer.

– At vi skulle sabotere for noen andre utøvere er helt utenkelig. Det ville vi aldri ha gjort. En utøver av hennes kaliber burde holde seg for god til å komme med slike uttalelser, svarer Botnan til VG.

– Hvordan kan Wierer ha fått det inntrykket, at dere bevisst prøvde å ødelegge for henne?

– Det vet jeg ikke. Tiril visste alt om forutsetningene og hva som måtte til for at hun skulle vinne totalen. Hun fikk vanlig sekundering fra oss, men først på sisterunden fikk hun beskjed om hvordan hun lå an i forhold til Wierer. Vi gjorde akkurat det samme da Johannes (Thingnes Bø) noen timer tidligere kjempet med Martin (Fourcade) om sammenlagtseieren.

Per Arne Botnan mener beskyldningene ikke henger «på greip».

– Vi får nesten håpe for hennes del at hun er feilsitert eller at hun ikke er så god i norsk som hun tror. Det er leit hvis hun tror at noen bevisst tråkker på skiene eller prøver å hindre henne, for det tror jeg ikke er sant, sier landslagssjefen.

Ingrid Landmark Tandrevold kjenner seg ikke igjen i kritikken.

– Det blir jo tette dueller når man går sammen i smale løyper, men vi driver med «fair play». Det er jo ingen som prøver å ødelegge for andre ved å tråkke på skiene med vilje. Både Tiril og jeg prøvde selvfølgelig å slå Dorothea slik at hun skulle ta færrest mulig verdenscuppoeng, men det er en lang vei fra å prøve å gå fra noen til å prøve å ødelegge for noen, sier Tandrevold til VG.

Hun stusser også litt på timingen for utspillet.

– Dorothea er såpass voksen at hvis det hadde skjedd så hadde hun tatt det opp med meg i målområdet og ikke gå ut i media flere uker etterpå. Vi pratet masse sammen resten av den dagen. Det kan jo hende jeg misforsto, men jeg følte vi var gode venner da.

