Politi-razzia mot Loginov og hans personlige trener: IBU samarbeider med politiet

ANTERSELVA/OSLO (VG) Bare timer før VM-stafetten lørdag gjennomførte italiensk politi en razzia mot den russiske skiskytteren Aleksandr Loginov og hans personlige trener Aleksandr Kasperovitsj. Årsaken er mistanke om doping.

Dette kom frem hos nyhetsbyrået R-sport og andre russiske media lørdag morgen. Til VG og flere medier bekrefter skiskytterpresident Vladimir Dratsjov, utenfor det russiske lagets hotell, det som skjedde.

– De beslagla mobiltelefon, datamaskin og noen personlige ting hos meg, sier Loginov selv til Match TV.

Den russiske skiskytteren løp taus forbi journalistene utenfor det russiske lagets hotell da han skulle ta en lett løpetur senere på morgenen.

Aleksandr Loginov tok gull på VM-sprinten. Han har tidligere vært utestengt i to år for bruk av EPO.

TAUS: Aleksandr Loginov (t.h) på vei inn fra løpetur lørdag morgen. Til venstre, Jevgenij Garanitsjev. Foto: Jostein Magnussen/VG

I en pressemeldig skriver Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) lørdag formiddag at de og deres uavhengige etterforskningsenhet (Biathlon integrity unit) er klar over razziaen gjennomført at italienske myndigheter og det første svaret fra det russiske laget.

De henviser til italiensk politi for kommentarer i saken, så lenge etterforskningen pågår. Men de gjør det klart at de samarbeide med italienske myndigheter i saken.

Politiet slo i dag tidlig til mot overnattingsstedet til de russiske skiskytterne i Anterselva. Ifølge den kjente skiskytterkommentatoren Dmitrij Guberniev på Instagram var det bare Loginov og hans personlige trener de var interesserte i. Guberniev melder også at bilene til de to har blitt gjennomsøkt av Carabinieri .

– Det var en ukomfortabel og unormal situasjon for ham når noen vekker deg klokken seks om morgenen og seks-åtte personer søker gjennom alt i to timer, og du ikke kan gjøre noe. Det er absolutt ukomfortabelt, sier den russiske skiskytterpresidenten Dratsjov til flere medier, inkludert VG, foran det russiske lagets hotell lørdag morgen.

Han kom rett fra avhør på en politistasjon i nærheten. Der var også Loginovs trener, men ikke Loginov selv.

– Vi er kanskje det reneste laget i hele VM, vi blir testet hele tiden. Du må gal om du doper deg under et verdensmesterskap, mener Dratsjov. Han opplyser at aksjonen fra italiensk politi ble gjennomført på oppfordring fra IBU. Han mener at det hele er et «show».

– Politiet presset seg inn døren og sa «våkn opp, karer», sier Dratsjov om razziaen mot Loginovs rom.

Videoen under viser ransakelsesordren og Loginov som peker ut bilen politiet ønsker å undersøke:

Han forteller at razziaen har sammenheng med at Loginovs personlige trener er i den italienske byen, og at Kasperovitsj har brukt en annen persons akkreditering for å komme inn på stadion.

Aleksandr Kasperovitsj opplyste tidligere i VM at han har vært treneren til Loginov i syv år. Det vil si i den perioden han også ble utestengt for doping.

– Han kom som turist og er ikke en offisiell del av det russiske laget, sier Dratsjov, som ikke vil si noe om han er komfortabel med at Loginov har Kasperovitsj som sin personlige trener.

Loginov var utestengt fra 2014 til 2016, men har kommet tilbake i verdenseliten etter dommen. Det har ikke vært like populært hos alle.

Aleksandr Loginov sier til Match TV:

– Jeg og Jevgenij Garanitsjev våknet klokka seks av at de prøvde å bryte opp døra. De tok straks våpnene våre, som om vi var farlige kriminelle.

– De ba oss sitte stille i underbuksene. De var bare interesserte i tingene mine. Jeg ba om å få en tolk. Dette opprører meg veldig, sier Loginov.

Loginov sier til Match TV at han ble opplyst om at aksjonen ble utført på forespørsel fra IBU (det internasjonale skiskytterforbundet).

– Det var de (IBU) som ville ha dette, sier Loginov.

Russiske media har tidligere i VM skrevet om et kaldt forhold mellom Loginov/Kasperovitsj på den ene side og Dratsjov/resten av det russiske VM-laget på den annen side. Loginov og Kasperovitsj har ifølge Kasperovitsj samarbeidet i syv år.

Tidligere i VM svarte Loginov på kritikk fra andre utøvere:

– Det er ingen som trenger meg. Selvfølgelig er det vanskelig å kalle en slik situasjon komfortabel. Det er veldig ubehagelig når du hele tiden føler deg utstøtt. Men vi overlever det. Jeg håper at samarbeidet med Sasja (Loginov) vil fortsette ut karrieren, sa Kasperovitsj til den russiske utgaven av Russia Today tidligere denne uken.

Loginov skal etter planen delta på ettermiddagens stafett sammen med Garanitsjev, Matvei Eliseev og Nikita Porshnev. Landslagstrener Sergej Belozerov sier til Tass at reserven Karim Khalili er klar om Loginov må kaste inn håndkleet.

Det russiske sportsministeriet skriver i en pressemelding at de følger situasjonen nøye. Også utenriksdepartementet og den russiske ambassaden i Italia er involvert.

