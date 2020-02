OPPSØKT: Aleksandr Loginov fikk i dag tidlig politiet på besøk. Dette bildet er fra VM-sprinten hvor han tok gull. Foto: Matthias Schrader / AP

Politi-razzia mot Loginov og hans personlige trener

ANTERSELVA/OSLO (VG) Noen timer før VM-stafetten lørdag hadde italiensk politi en razzia mot den russiske skiskytteren Aleksandr Loginov og hans personlige trener Aleksandr Kasperovitsj. Årsaken er mistanke om doping.

Dette kommer frem hos nyhetsbyrået R-sport og andre russiske media lørdag morgen.

– De beslagla mobiltelefon, datamaskin og noen personlige ting hos meg, sier Loginov til Match TV.

Aleksandr Loginov tok gull på VM-sprinten. Han har tidligere vært utestengt i to år for bruk av EPO.

Politiet slo i dag tidlig til mot overnattingsstedet til de russiske skiskytterne i Anterselva. Ifølge den kjente skiskytterkommentatoren Dmitrij Guberniev på Instagram var det bare Loginov og hans personlige trener de var interesserte i.

Første visepresident for det russiske skiskytterforbundet, Aleksej Nuzjdov, bekrefter overfor RIA Novosti at rommet til sprintvinner Loginov og Jevgenij Garanitsjev ble ransaket.

Aleksandr Loginov sier til Match TV:

– Jeg og Jevgenij Garanitsjev våknet klokka seks av at de prøvde å bryte opp døra. De tok straks våpnene våre, som om vi var farlige kriminelle.

– De ba oss sitte stille i underbuksene. De var bare interesserte i tingene mine. Jeg ba om å få en tolk. Dette opprører meg veldig, sier Loginov.

Også Loginovs personlige trener, Aleksandr Kasperovitsj, hadde besøk av politiet. Ifølge nyhetsbyrået R-sport er mistanken at han har brukt en annen persons akkreditering i Anterselva. Skiskytterpresident Vladimir Dratsjov til R-sport:

– Razziaen handler om både akkreditering og doping. Årsaken til aksjonen er ifølge en IBU-leder muligheten for at Kasperovitsj, under en annen akkreditering, har brakt ulovlige stoffer til verdensmesterskapet.

Dratsjov opplyser at han befinner seg på en politistasjon sammen med Kasperovitsj og en tolk.

Russiske media har tidligere i VM skrevet om et kaldt forhold mellom Loginov/Kasperovitsj på den ene side og Dratsjov/resten av det russiske VM-laget på den annen side. Loginov og Kasperovitsj har ifølge Kasperovitsj samarbeidet i syv år.

– Det er ingen som trenger meg. Selvfølgelig er det vanskelig å kalle en slik situasjon komfortabel. Det er veldig ubehagelig når du hele tiden føler deg utstøtt. Men vi overlever det. Jeg håper at samarbeidet med Sasja (Loginov) vil fortsette ut karrieren, sa Kasperovitsj til den russiske utgaven av Russia Today tidligere denne uken.

Loginov skal etter planen delta på ettermiddagens stafett sammen med Garanitsjev, Matvei Eliseev og Nikita Porshnev.

– Vi drar til politistasjonen, Loginov blir her på hotellet, sier skiskytterpresident Vladimir Dratsjov til R-sport.

Publisert: 22.02.20 kl. 08:48 Oppdatert: 22.02.20 kl. 09:24

