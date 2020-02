SMØREBRÅK: Et fire sider langt brev er sendt til Norges Skiskytterforbund og Østre Toten Skilag der det reageres på at Swix har fått ansvaret for all smøring av ski under Hovedlandsrennet 2020. Bildet er tatt i en annen sammenheng og viser ski som prepareres uten bruk av fluor. Foto: Geir Olsen

Smørebråk i norsk skiskyting: Flere selskap vil vurdere erstatningskrav

Swix er tildelt ansvaret for den nøytrale smørestasjonen under det nasjonale mesterskapet for 15- og 16-åringer i skiskyting. Flere av konkurrentene opplever det som et «monopol». De vil vurdere erstatningskrav om ikke dette gjøres om på.

Det kommer frem i et brev fra flere smurningsprodusenter sendt til Norges Skiskytterforbund (NSSF) og arrangøren av Hovedlandsrennet i skiskyting (Østre Toten Skilag), som VG har fått tilgang til.

Årets hovedlandsrenn i skiskyting for 15- og 16-åringer arrangeres 27. februar til 1. mars. I år skal alle utøverne få smurt skiene fluorfritt i en nøytral smørestasjon før start. Dette har Swix fått ansvaret for.

Nå reagerer selskapene som importerer Holmenkol, Rex, Maplus og Vauhti på prosessen som har ført til at Swix har fått dette ansvaret på egen hånd.

De føler de er utestengt fra smøreopplegget rundt norgesmesterskapet.

«Vi vil derfor reise krav om at NSSF (Norges Skiskytterforbund) og ØTS (Østre Toten Skilag), som arrangører, omgjør sitt vedtak om tildeling av smøreopplegg i arrangementet», konkluderes det i brevet.

– Man forventer en helt annen seriøsitet, sier Gabriel Johannessen til VG.

Den tidligere lederen av Buskerud Skikrets er engasjert av produsentene av Holmenkol, Rex, Maplus og Vauhti i saken.

De reagerer blant annet på at et norgesmesterskap «monopoliseres» og at de føler de ikke har vært noen del av prosessen.

– Man kan ikke seriøst betrakte det som en anbudskonkurranse. Prosessen har vart i en uke og det har vært uklarheter, sier Johannessen.

Det understrekes at de ikke angriper Swix, men at de er kritiske Norges Skiskytterforbund og arrangøren. Det er ifølge brevet argumentert med at Swix er hovedleverandør av vokser til Skiskytterforbundet.

De mener kriteriene for anbudet var uklare og skriver i brevet at Swix var inne i planleggingsfasen for et fluorfritt mesterskap i juli sist sommer, flere måneder før andre leverandører fikk en forespørsel, med en ukes frist.

I brevet påpekes det at det ikke foreligger noen formelle vedtak i skiskytterforbundet «som tilsier at smøreleverandører kan utelukkes fra et norsk mesterskap». Skiskytterforbundets generalsekretær Anne Varden sier hun har gått gjennom brevet.

– Vi har sendt det videre til teknisk komité, som skal avgjøre om det blir innkalt til ekstraordinært møte, sier Varden til VG, som nå ser at forbundet kunne vært tettere på prosessen.

– Det har aldri vært vår intensjon at noen skal føle seg forbigått. Vi håper å løse dette på best mulig måte, sier Varden.

Peter Lerche Raadal leder arbeidet med fluorfri smøring under hovedlandsrennet på vegne av Østre Toten Skilag (ØTS) og svarer slik i en tekstmelding til VG:

«Vi som arrangør valgte Swix som leverandør etter å ha kontaktet syv ulike leverandører om å levere tilbud på gjennomføringen. I selve gjennomføringen vil smørere fra skiskytterkretsene bli med på dugnaden for å smøre ski, dette for å sikre både involvering og en transparent prosess. Vi ser i etterkant at kriteriene for valg av leverandør kunne kommet tydeligere frem i tilbudsforespørselen. Med slikt nybrottsarbeid er det viktig med en god evaluering i etterkant noe ØTS vil bidra aktivt til».

Raadal forklarer at bakgrunnen for den felles smøringen er å forhindre juks og fjerne spekulasjoner rundt bruken av fluor under arrangement, noe som er forbudt for aldersklassene 16 år og yngre.

Swix-direktør Åge Skinstad er ikke kjent med brevet da VG prater med ham. Han kjenner seg ikke igjen i fremstillingen av saken.

– Så vidt jeg vet har skiskytterkretser bedt om at dette skulle gjøres. Vi har kommet med et anbud på lik linje med andre leverandører. Jeg håper at dersom andre leverandører hadde et bedre tilbud så hadde de fått ansvaret, sier Skinstad til VG.

De konkurrerende selskapene lurer på hvorfor Swix 13. november 2019 i Dagsnytt 18 kunne fortelle at de skulle levere fluorfrie produkter og tjenester til mesterskapet, mens det ikke ble sendt ut forespørsel til de andre før i midten av januar.

Både skiskytterforbundet og skiforbundet har bestemt at alle skirenn for løpere under 16 år skal være fluorfri. Dette visste Skinstad, men sier at han ordla seg unøyaktig i denne sammenhengen.

– Jeg ble bedt om råd i forbindelse med hvordan fluorfrie ski kunne smøres likt for alle deltagerne og viste til hvordan kombinert har gjort det, sier Skinstad.

I klagebrevet står det også at de andre selskapene og personell de har inngått avtale med for sesongen, blir økonomisk skadelidende av denne beslutningen.

«Vi vil derfor måtte vurdere krav fra arrangører om erstatning for tapt omsetning og eventuelle utgifter til lønn til smørere, der hvor det er inngått avtaler».

De gjør det klart at de skal ta opp muligheten for et slikt krav med juridisk ekspertise, etter at de mottar svar på brevet.

Publisert: 12.02.20 kl. 08:30

