Thingnes Bø vant nervepirrende duell mot Fourcade i comebacket

POKLJUKA/OSLO (VG) I «comebacket» fra sin pappapermisjon fortsatte Johannes Thingnes Bø (26) akkurat der han slapp før avbrekket. Igjen ble det en nervepirrende sekundstrid mot erkerivalen Martin Fourcade (31).

– For en prestasjon, og for et comeback, utbrøt Andreas Stabrun Smith hos NRK da den fjerde og siste serien endte med fullt hus.

Det ble tidlig lett å se at fraværet ikke har preget 26-åringen i nevneverdig grad. Han åpnet med en voldsom fart i sporet, og på standplass skjøt han den ene feilfrie serien etter den andre.

– Det er rett og slett mesterlig gjennomført, mente skyteeksperten Ola Lunde etter siste serie.

Fra et tidlig startnummer la Thingnes Bø et voldsomt press på alle rivalene med fire fulle hus, tjue treff på tjue skudd, og langrennsformen var fortsatt intakt. Bakfra kom erkerivalen Fourcade, som gikk ut fra siste skyting ti sekunder bak Bø og tok inn sekund etter sekund på den siste runden.

Verdenscuplederen gjorde alt han kunne, men det holdt ikke helt inn, han gikk i mål bak 26-åringen fra Stryn. 11,4 sekunder skilte dem.

Johannes Thingnes Bø ser ut til å vinne på første forsøk etter å ha blitt far. Ingen av konkurrentene som kommer bakfra ser ut til å true ham.

Thingnes Bø har stått over fire verdenscuprenn før og etter han og kona Hedda Dæhli Bø fikk lille Gustav forrige uke. Vakuumet har Martin Fourcade utnyttet til det fulle, og vunnet samtlige renn i stryningens fravær.

Så stor var formstigningen til 31-åringen, at han takket pappa Thingnes Bø etter en seier i Ruhpolding.

Det har også gjort at franskmannen har distansert den suverene nordmannen i verdenscupen sammenlagt før helgen her i Slovenia, som er den siste verdenscuphelgen før VM begynner i Anterselva 13. februar.

Problemet var bare at Fourcade gjorde det samme. Franskmannen rotet fryktelig etter andre skyting, mistet både stav og gikk på trynet for egen maskin.

Men Thingnes Bø var ikke den eneste nordmannen som hadde siktet seg mesterlig inn. Tarjei Bø skjøt feilfritt helt til siste skyting, Vetle Sjåstad Christiansen det samme og kometen Johannes Dale er i en langrennsform få er i stand til å matche.

Tarjei Bø gikk i mål på 3. plass, 1.26 bak lillebror, og er skjøvet ned til en foreløpig fjerdeplass. Sjåstad Christiansen ligger på en foreløpig sjetteplass i mål.

Det lover godt før VM-starten.

Publisert: 23.01.20 kl. 15:18

