Thingnes Bø vant duellen mot Fourcade: - Hadde ikke trodd dette

POKLJUKA/OSLO (VG) I comebacket fra sin pappapermisjon fortsatte Johannes Thingnes Bø (26) akkurat der han slapp. Igjen ble det en nervepirrende sekundstrid mot erkerivalen Martin Fourcade (31).

Fourcade hadde vunnet fire verdenscup på rad - uten Thingnes Bø.

– Det var bekmørkt i kjelleren i dag, men det var moro, sier en fullstendig utslitt Thingnes Bø til VG. Han var litt overrasket over at han greide å vinne i første forsøk.

– Du glemmer ikke helt den skiskytteren du var før jul. Jeg har også gjort gode løp før selv om jeg ikke har vært i toppform, men at jeg skulle vinne det hadde jeg ikke trodd. Når du skyter 20 treff så har du i hvert fall gode muligheter.

Det ble tidlig lett å se at fraværet rundt fødselen av lille Gustav ikke har preget 26-åringen i nevneverdig grad. Han åpnet med en solid fart i sporet, gikk bare bedre og bedre utover i løpet, og på standplass skjøt han den ene feilfrie serien etter den andre.

– Han var jo i ammetåka i hele går, og sov hele dagen. Dette viser jo bare hvor spesiell den mannen er, han gjør alle lærebøker til skamme. Han er et unikt talent, sier storebror Tarjei Bø til VG og den andre tilstedeværende pressen i Slovenia.

Også som pappa er Thingnes Bø verdens beste skiskytter - selv med alt annet enn en ideell oppladning.

– I snitt har jeg vel sovet tre timer på natten, men jeg har stått opp med et smil på natten for å ta meg av Gustav. Så har vi tatt et par strafferunder inn på kjøkkenet før vi har gått og lagt oss igjen, sier Thingnes Bø.

– Hvordan er det mulig å vinne med de forberedelsene du har hatt?

– Det skal være vrient. Du må sove, du må spise godt og hvile for å være på ditt beste. Jeg har tatt noen snarveier på veien nå. I det lange løp så tror jeg ikke det er det riktige.

– Du har gjort alt en toppidrettsutøver ikke skal gjøre?

– Ja, men det kan «funke» det også. I dag var det stang inn.

Bakfra kom erkerivalen Fourcade, som gikk ut fra siste skyting ti sekunder bak Bø og sisterunden ble nok en intens sekundstrid mellom de to enerne. Verdenscuplederen gjorde alt han kunne, men det holdt ikke helt inn, han gikk i mål bak 26-åringen fra Stryn. 11,4 sekunder skilte dem.

– Jeg var litt klønete i dag og rotet med teknikken, men jeg er fornøyd. Vi gjorde omtrent det samme løpet, Johannes og jeg. Han var litt raskere enn meg på standplass. Det er imponerende med den oppladningen han har hatt. Nå tror jeg det blir en tøff kamp mellom han og meg fremover, sier Martin Fourcade til VG.

Thingnes Bø har stått over fire verdenscuprenn før og etter han og kona Hedda Dæhli Bø fikk lille Gustav forrige uke. Vakumet har Martin Fourcade utnyttet til det fulle, og vunnet samtlige renn i stryningens fravær.

Så stor var formstigningen til 31-åringen, at han takket pappa Thingnes Bø etter en seier i Ruhpolding.

Det har også gjort at franskmannen har distansert den suverene nordmannen i verdenscupen sammenlagt før helgen her i Slovenia, som er den siste verdenscuphelgen før VM begynner i Anterselva 13. februar.

Men franskmannen rotet fryktelig etter andre skyting, mistet både stav og gikk på trynet for egen maskin. Kanskje var det der de viktige sekundene gikk tapt.

PÅ TRYNET: Martin Fourcade i en lite gunstig posisjon på vei ut av andre skyting. Selv anslo han at han tapte fem sekunder på fallet. Foto: Jostein Magnussen, VG

Men Thingnes Bø var ikke den eneste nordmannen som hadde siktet seg mesterlig inn. Tarjei Bø skjøt feilfritt helt til siste skyting, Vetle Sjåstad Christiansen det samme og kometen Johannes Dale er i en langrennsform få er i stand til å matche.

Tarjei Bø gikk i mål på 3. plass, 1.26 bak lillebror, og ble til slutt skjøvet ned til en sjetteplass. Sjåstad Christiansen kom på en niendeplass, og kometen Johannes Dale overrasket alle med 19 treff og en 5. plass. Fire nordmenn inne blant topp ni.

– Jeg er veldig fornøyd, det er et høyt nivå. Pallen glipper på det ene bomskuddet, men det var veldig kult å kjempe mot Fourcade hele løpet, sier Bø til VG.

Det lover godt før VM-starten.

Publisert: 23.01.20 kl. 15:18 Oppdatert: 23.01.20 kl. 16:55

