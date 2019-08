VINNER: Johannes Thingnes Bø avgjorde duellen mot Martin Fourcade i Sandnes fredag. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Bø bekymret for «mystiske» ryggplager: – Må gi ham et spark i ræva

SANDNES (VG) Johannes Thingnes Bø (26) har slitt med ryggplager i sommer og plagene bekymrer ham. Han tror det er straff for å slappe av for mye utenfor sesong.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Han jublet med å hysje over målstreken etter å ha knust den franske skiskyttertjernen Martin Fourcade på fellesstarten i Sandnes. Men det har likevel ikke gått på skinner for Johannes Thingnes Bø i sommer. Skiskytteren har vært plaget av ryggproblemer.

– Det kommer og går. Det er tredje gangen det har slått ut og det har skjedd to ganger den siste måneden. Det er en svikt i ryggen av og til. Og da er det verste du kan gjøre å ta et stavtak, sier Bø som nå følger et stramt system med øvelser daglig før og etter trening for å unngå at han skal bli slått ut av plagenen igjen.

– Er det et mystisk ryggproblem?

– Nja.. Ja. Jeg slipper meg mye ned etter sesongen og har mye fri på sommeren. Så kommer jeg på samling og trener hardt og mye. Og da blir det en overbelastning tror jeg, sier Bø.

les også Mener Johaug kunne hevdet seg i verdenstoppen i løping: – En ny Ingrid Kristiansen

Han regner det som en straff for å ha slappet av for mye etter sesongen, selv om han påpeker at han også har gjort det de foregående årene. Han mener «hvilesesongen» først er over når han kommer til Blink-festivalen. Da har mange skiløpere allerede lagt inn svært tøffe måneder med trening og viser sterk form.

Thingnes Bø bekrefter at ryggplagene er en bekymring for ham selv om han presterete godt i Sandnes.

– Ja, selvfølgelig. Men nå er jeg i gang med et nytt program tøye- og mobilitetsmessig. Jeg vet ikke om det vil hjelpe. Det får tiden vise og jeg kan bare krysse fingrene, sier Thingnes Bø.

SLÅTT IGJEN: Martin Fourcade etter målgang i Sadnes, der han tapte spurten mot Thingnes Bø. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Landslagstrener Egil Kristiansen legger merke til hvordan Thingnes Bø liker å skru av i lange perioder etter sesongen. Han liker evnene til å koble av, men påpeker at noe bør endre seg med plagene han opplever.

– Det kan hende han burde hatt et jevnere sig på treningen og fulgt opp ryggølvelsene litt bedre, sier Kristiansen.

– Er han for slapp i dine øyne?

– Vi må nok gi ham et spark i ræva i ny og ne. Men det er slik Johannes er så vi får bare følge ham opp, sier Kristiansen.

les også Mener profflag er fremtiden for langrenn: – Hadde styrket sporten

Han påpeker at det er forskjell på å trene for å holde det i gang, som Bø gjør og det å trene som en toppidrettsutøver i april, mai og juni. Han blir fornøyd om skiskytteren blir en toppidrettsutøver 10–11 måneder i året fremover.

– Det er mange som har noe å lære av Johannes når det gjelder å skru av og når han er «på» så er han virkelig «på» og når han er «av» så er han virkelig «av», sier Kristiansen.

Samtidig påpeker Tarjei Bø som selv hadde en tung dag, at broren er en luring og at hysj-tegnet over målstreken hadde en spesiell mening.

– Jeg tipper det var en hysj til maset om at han er i dårlig form på sommeren, sier Tarjei Bø

les også Johannes Thingnes Bø er forlovet

Og Johannes Thingnes Bø var virkelig «på» sist vinter da han var på et historisk nivå, med 16 verdenscupseire. Samtidig påpeker Martin Fourcade at han selv ikke var på topp sist vinter og at det trolig førte til flere seire for nordmannen.

– Han var veldig sterk, men jeg var ikke på mitt beste og det var ikke mulig for meg å utfordre ham. Jeg mener han var på det samme nivået som året før, men det var ingen som kunne utfordre ham sist vinter, sier Fourcade.

Publisert: 02.08.19 kl. 22:09