SIKTET: Anders Besseberg, tidligere skiskytterpresident, etterforskes for grov korrupsjon av Økokrim. Foto: Magnar Kirknes

Tidligere IBU-topp forsvarer Besseberg: − Han var aldri grådig

Peter Bayer var generalsekretær, Anders Besseberg var president. Nå tar Bayer sin mangeårige norske IBU-venn i forsvar.

Besseberg var president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) i over 25 år før han ble tvunget til å gå av i 2018. I dag er 75-åringen siktet for grov korrupsjon av Økokrim.

Medietrykket har vært stort etter at IBU publiserte en omfattende granskningsrapport av Besseberg i vinter: Der ble nordmannen koblet til funn av luksusklokker i hjemmet sitt, han skal ha hatt forhold til en prostituert kvinne – og han ble anklaget for ikke å ha jobbet for en ren idrett.

Besseberg kobles svært tett til russiske interesser i den 220 sider lange rapporten, som er basert på 70.000 dokumenter og samtaler med rundt 60 vitner.

– Nordmenn som nå forsøker å demonisere den tidligere IBU-presidenten basert på rykter, bør ikke glemme at IBU aldri hadde blitt et eget internasjonalt særforbund så raskt uten Anders Besseberg, eller den hurtige og positive utviklingen vi har sett i skiskyttersporten, sier Bayer.

Han møtte Besseberg første gang i 1974. Nordmannen var den gang landslagssjef for det britiske skiskytterlandslaget. Siden har de to samarbeidet tett i IBU, inntil Bayer gikk av som generalsekretær i 2008.

– Utenkelig

Tyskeren skrev nylig et flere sider langt brev til det han omtaler som «sine venner i Norge».

VG har fått tilgang på brevet.

«Også beskyldningene om at Besseberg skal ha hatt en luksuriøs livsstil, og latt seg bestikke med store pengesummer og jaktinvitasjoner, er helt utenkelig for meg. Jeg kjenner Besseberg godt når det gjelder håndtering av penger. Han var aldri grådig eller forsøkte å skaffe kilder til penger. Tvert imot» skriver Bayer i brevet.

STØTTER BESSEBERG: Peter Bayer (t.v.) jobbet i en årrekke sammen med Anders Besseberg og tror ikke på anklagene mot nordmannen. Til høyre sitter tidligere visepresident i IBU, Gottlieb Taschler. Han ble idømt betinget fengselsstraff etter å ha kontaktet dopinglegen Michele Ferrari, i den hensikt å hjelpe sønnnen - en profilert skiskytter - med doping. Foto: Imago / Bildbyrån

Han omtaler det som «absolutt tull» at Besseberg skal ha hjulpet til med å dekke over positive, russiske dopingprøver, eller jobbet for at nasjonen skulle bli tildelt VM i skiskyting.

– Jeg kan heller ikke forstå hvorfor norske medier, samt en del av den norske offentligheten, nå sikter seg inn mot Besseberg. I løpet av sin tid som president for IBU ga Besseberg alltid fortrinnsrett til norske medier og ga noen av dem rettigheter og muligheter som representanter for andre medier ble nektet, sier den tidligere IBU-toppen.

– Men hvorfor er det relevant for hvordan norske medier i dag dekker en pågående korrupsjonsetterforskning?

– Det er relevant for meg. Jeg hadde forventet at norsk media ville behandlet Anders Besseberg mer rettferdig, og at man ventet til det eventuelt forelå konkrete bevis i rettsvesenet. Besseberg var alltid selv tilgjengelig, fair og åpen overfor norske medier, mener Bayer.

– Hvordan er det for deg å høre om anklagene mot din gamle venn?

– Du sier det helt riktig: «Anklager». Jeg kjenner ikke til noen bevis for påstandene fra rettsvesenets side. Det har skuffet meg veldig, særlig siden det kommer fra nordmenn.

Nekter skyld

Økokrim har tidligere uttalt at de tar sikte på å bruke hele 2021 før det tas stilling til en eventuell tiltale mot Anders Besseberg.

75-åringen har hele tiden nektet å ha gjort noe ulovlig. Det gjorde han også da han møtte VG hjemme på gården i Vestfossen i 2018:

Ifølge advokat Mikkel Toft Gimse i Advokatfirmaet Hjort ønsker ikke Besseberg i dag å kommentere detaljer av hensyn til den pågående etterforskningen.

«Av samme grunn har Besseberg heller ikke forklart seg til IBU-kommisjonen, og rapporten er utarbeidet uten innspill fra ham. Granskningsrapporten inneholder en rekke feilslutninger som allerede er tilbakevist» skrev advokaten nylig til VG.

Da hadde VG intervjuet de to IBU-toppene Max Cobb og senereJim Carrabre. Begge tror på den knusende IBU-rapporten etter å ha jobbet tett på Besseberg i flere år.

Klokkegaver

I rapporten står det blant annet om hvordan politiet under en razzia fant 13 luksusklokker hjemme hos Besseberg.

Konfrontert med dette, sier Peter Bayer til VG at han ikke er kjent med hvilke eller hvor mange klokker som ble funnet under razziaen mot Besseberg.

– Faktum er at presidenter og generalsekretærer i internasjonale særforbund ofte får armbåndsur som gjestegaver når de er på arrangementer som OL, VM eller andre arrangementer.

– Dette er så vanlig over hele verden. Man kan selvsagt gi bort klokkene, eller beholde dem hjemme. Anders Besseberg ble også invitert til en lukket bursdagsfest av IBU på hans egen 50-årsdag. Jeg organiserte den. Det ble det også, etter hva jeg kan huske, gitt klokker fra venner i skiskyttermiljøet.

Én av klokkene norsk politi skal ha funnet hos Besseberg, var ifølge IBU-rapporten en Omega-klokke til en verdi av rundt 200.000 kroner. Ifølge rapporten fikk han denne i Russland, i forbindelse med sin 65-årsdag.

– Når det finnes en kultur der idrettsledere gir hverandre dyre klokker: Er det ikke åpning for at det kan ende opp med korrupsjon på et eller annet nivå? Er det ikke problematisk?

Peter Bayer åpner med å spørre om merkene på klokkene, og understreker at ikke alle klokker er kostbare.

– Det er ikke en kultur for at idrettsledere gir hverandre dyre klokker. Klokkene under OL i Nagano ble gitt av den lokale olympiske komiteen, av ordføreren og andre myndigheter i Japan. Jeg kan ikke se at en klokke, gitt som en offisiell gave av et offisielt organ, kan ende opp med korrupsjon, sier Bayer til VG.

Taus om rapporten

IBU-toppen Jim Carrabre, som hadde ansvaret for antidoping i IBU, sa nylig til VG at han opplevde et skifte, og økende grad av å bli motarbeidet fra 2010 og frem til 2018, da Besseberg gikk av som IBU-president.

Selv gikk Bayer av i 2008. Inn kom i stedet Nicole Resch. Hun er i dag under etterforskning av østerriksk politi, mens Økokrim tar av seg den delen av etterforskningen som omhandler Besseberg. Også Resch nekter for å ha gjort noe ulovlig.

På spørsmål om Peter Bayer selv har lest IBU-rapporten - også døpt «ERC-rapporten» - som ble publisert i november, svarer tyskeren:

– Jeg kjenner ikke til de «titusenvis av dokumenter» som ERC-rapporten er basert på, så jeg kan ikke danne meg en mening om den.