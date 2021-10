TAR SKISKYTTERTOPP I FORSVAR: – Mange har hatt et ønske om å sette Anders Besseberg (t.v.) ut av spill, konstaterer Jacob Lund (t.h.). Nå vier han deler av sin nye bok til prosessen mot den tidligere skiskytterpresidenten.

Hevder Besseberg er utsatt for «et komplott og karakterdrap»

I sin nye bok går Jacob Lund (69) langt i å frifinne den korrupsjonsmistenkte avsatte skiskytterpresidenten Anders Besseberg (75).

Av Jostein Magnussen

Når Jacob Lund torsdag lanserer boken sin «Sponsorkongen», er Bessebergs sorti som mangeårig president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) viet mye oppmerksomhet.

Besseberg satt som president i forbundet fra 1993 og frem til han måtte trekke seg i april 2018. I en uavhengig granskingsrapport ble Besseberg anklaget for å ha latt seg kjøpe for å beskytte russiske interesser. Han ble koblet til prostituerte, dyre gaver og gratis jaktturer - noe han har avvist.

Siden har han vært under etterforskning av politiet i Østerrike. Her hjemme har også Økokrim vært involvert. De svarer på status i etterforskningen lenger ned i saken.

Jacob Lund har kjent Besseberg siden 1992 da han begynte som sponsorsjef i DNB, en jobb han hadde frem til 2012. Lund mener Besseberg er «utsatt for et komplott og et karakterdrap».

– Det er et justismord, hevder sponsorprofilen som også tidligere har forsvart Besseberg.

I boken peker Jacob Lund på tre navngitte styremedlemmer i IBU som følte seg «overkjørt» av Besseberg og som ville kvitte seg med nordmannen.

– Anders var en veldig sterk president. Han snakker flytende tysk, det som er administrasjonsspråket i IBU. Det var ganske mange «språkfattige» medlemmer av styret som ikke forsto alt som ble sagt og som dermed følte seg overkjørt av presidenten. De ville også ha posisjoner i organisasjonen og begynte et kjør mot Anders, at han hadde hatt kontakt med prostituerte, at han hadde mottatt dyre klokker og kontanter. Ingenting av dette stemmer og det begrunner jeg i boken.

– Hvordan kan du være så sikker på det?

– Jeg har aldri sett et eneste bevis for at han har fått klokker. I mine snart 31 år med Anders har jeg ikke hørt om noen klokker engang. At det var kvinner rundt ham? Ja, det var det hele tiden. Det er det gjerne rundt folk i slike posisjoner, men det var aldri at jeg så noe som var gærent. Tvert i mot, han hadde kona med seg på mange av disse turene.

Ulvejakt i Sibir

Bare én gang klarte motstanderne etter Lunds oppfatning «delvis å kompromittere ham»: På en ulvejakt som foregikk fra helikopter i Sibir i mars 2000.

– Jeg var med på den turen. Alexander Tikonov, som var i IBU-styret og som ved flere anledninger forsøkte å ta makten fra Besseberg men aldri nådde opp, inviterte Anders og meg på den turen. Det var under verdenscupavslutningen i Khanty-Mansijsk. Vi flydde ut i et VIP-helikopter tilhørende det russiske forsvaret. Åtte timer var vi borte. Dermed rakk Besseberg aldri tilbake til avslutningsseremonien. På den fortalte speakeren at Anders kunne ikke komme fordi han var indisponert og på bjørnejakt. Den beskjeden ble fremført foran alle IBU-delegatene og publikum. Det var et forsøk på å sette Anders i et dårlig lys, et forsøk på å kompromittere ham - hvilket de delvis klarte, hevder Lund og husker at han «var livredd» på turen.

– Har du snakket med Besseberg underveis i bokprosjektet ditt?

– Kun én gang. Det var nå i sommer. Da var det noen fakta jeg var usikker på og måtte ha i forbindelse med jaktturen. Jeg har ikke ønsket å involvere Anders i prosjektet. Dette er en minnebok fra mitt liv, dette er hva jeg mener, ikke han. Derfor ble det med den telefonsamtalen.

– Noen vil kanskje hevde at omtalen av Besseberg i boken din er farget av deres vennskap?

– Det er sikkert mange som vil si mye nå. Jeg er farget fordi jeg var nær ham så lenge. Det kan ikke gjøre meg inhabil, at jeg ikke kan fortelle hvordan jeg opplevde det. Det forteller jeg om i boken.

Jacob Lund mener Anders Besseberg gjorde én tabbe: Han satt antakelig for lenge i presidentvervet.

– Anders gikk på nok en ny periode for å redde IBU fra Tikonov. Andre motstandere av Besseberg hadde aldri noen skjult agenda, sier Lund og oppsummerer den prosessen Besseberg har vært utsatt for etter han ble fjernet som president, slik:

– Anders må jo ha opplevd et mentalt helvete i de siste årene. Jeg har aldri sett verre håndtering av et annet menneske enn komplottet mot ham.

Økokrim: - Pågår

Økokrim ble i fjor vår bedt av østerrikske myndigheter om å overta etterforskningen av Anders Besseberg.

– Arbeidet med saken pågår og følger oppsatte planer, men når etterforskninger krysser landegrenser og jurisdiksjoner så er det alltid en fare for at ting tar lengre tid enn planlagt. Vi kan derfor ikke være konkrete om når vi ser for oss at etterforskningen er ferdig, sier kommunikasjonsrådgiver i Økokrim, Andreas Lunde, til VG.

Økokrim har tidligere presisert at man her i Norge kun har overtatt den delen av saken som gjelder mistanke om grov korrupsjon knyttet til Bessebergs stilling som president i IBU.

Kommunikasjonssjef Christian Winkler i IBU ønsker ikke å kommentere påstandene til Jacob Lund, men viser til at IBU satte ned en ekstern kommisjon (ERC) for å undersøke anklagene mot Besseberg og tidligere generalsekretær Nicole Resch.

– Etter en grundig etterforskning konkluderte ERC med at både Besseberg og Resch må svare for brudd på IBUs regler, basert på deres tilsynelatende beskyttelse av russiske interesser - spesielt i antidoping-sammenheng - uten god begrunnelse, skriver Winkler i en epost til VG.

En uavhengig enhet under IBU, Biathlon Integrity Unit, gjennomgår for tiden alle funnene fra ERC for å avgjøre om det skal foretas ytterligere undersøkelser og om noen skal stilles til ansvar for brudd på daværende IBU-regler.