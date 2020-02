PALLEN: Fra venstre: Bronsevinner Marte Olsbu Røiseland, gullvinner Dorothea Wierer og sølvvinner Denise Herrmann. Foto: Berit Roald

VM-bronse til Røiseland etter thrilleravslutning: – Kjempefornøyd

ANTERSELVA/OSLO (VG) Gullet på søndagens jaktstart ble avgjort på siste skyting. Der var det Dorothea Wierer (29) som var best, det på bekostning av Marte Olsbu Røiseland (29).

Etter at Tiril Eckhoff og Ingrid Landmark Tandrevold skjøt seg bort på sprinten, var det opp til fredagens VM-gullvinner Marte Olsbu Røiseland å sørge for heder og ære til Norge på dagens jaktstart.

Røiseland gikk ut syv sekunder foran amerikanske Susan Dunklee og 21 sekunder foran tsjekkiske Lucie Charvátová, begge to store overraskelser på torsdagens sprint.

De to overraskelsene var ikke med i gullkampen lenge. Den sto istedenfor mellom den mer rutinerte fireren Røiseland, Dorothea Wierer (Italia), Denise Herrmann (Tyskland) og Hanna Öberg (Sverige).

Herrmann og Öberg forsvant ut av dansen etter tredje skyting, der Røiseland og Wierer fylte husene sine i ekstremt tempo.

– Jeg må berømme jobben Marte gjør på den serien der. Å komme inn på skive én og være så offensiv, kommenterte tidligere toppskiskytter Emil Hegle Svendsen for NRK.

Slik ble gullkampen avgjort:

Dermed skulle thrilleren avgjøres på siste skyting. Gullkampen sto mellom Røiseland og hjemmehåpet Wierer, og brått kunne man se at dette betydde mye.

De to gigantene virket mye mer anspent enn på tredje skyting, brukte lang tid og maktet heller ikke skyte fulle hus. Det ble én bom på Wierer – og to på Røiseland.

– Det ble tøft mentalt, erkjenner Røiseland overfor NRK.

Gullkampen helte i favør Italia, og for Røiseland endte det heller ikke med sølv. Hun måtte ta til takke med bronse, bak sølvvinner Denise Herrmann, men foran svenske Hanna Öberg.

– Jeg er skikkelig fornøyd med at det holdt til medalje i dag. Jeg er kjempefornøyd med bronse, sier Røiseland til NRK.

Det er hennes tredje VM-medalje på tre forsøk i Anterselva. Hun vant fredagens sprint og var også med på stafettlaget som tok gull på torsdag.

Ingrid Landmark Tandrevold og Tiril Eckhoff gikk seg på sin side kraftig opp etter den skuffende sprinten. Med startnummer 57 og 59 endte de to på henholdsvis 14. og 20. plass.

Tandrevold gikk seg altså opp hele 43 plasser, Eckhoff gikk seg opp 38 (Kamila Zuk på startnummer 58 gikk ikke).

– Jeg er veldig fornøyd med løpet i dag, men det var veldig dumt at jeg startet bakerst. I dag skulle jeg ønske det var sånn dustete opplegg, som i langrenn, at man får bonuspoeng for selve løpet, sier Tandrevold, som hadde tredje beste renntid, til NRK.

– Det var deilig å gå seg opp så mange plasser og vise at jeg tilhører toppen. Jeg må bare ha troen på å gjennomføre gode serier, sier Eckhoff til VG.

