TIL TOPPS IGJEN: Johannes Thingnes Bø, her fotografert under verdenscupstarten i Östersund, vant i Hochfilzen i dag. Foto: Jostein Magnussen

Thingnes Bø vant – tok sin 40. seier: – Var stang inn

Johannes Thingnes Bø (26) gjorde som i fjor og vant skiskyttersprinten i Hochfilzen.

Oppdatert nå nettopp

Thingnes Bø jaktet på sin 40. seier (39 i verdenscupen og en i OL) - og klarte det med litt flaks. Den 39. triumfen kom på sprinten i Östersund for snaut to uker siden.

26-åringen la ut i høyt tempo og gjorde jobben på den første skytingen. På den andre måtte han ut i én strafferunde.

Ut på sisterunden hadde han Tarjei Bø i ryggen. Storebror valgte å holde det tempoet og fikk trøbbel da han kom inn til stående. Der ble det to bom.

Martin Fourcade startet sent med startnummer 78. Da han gikk ut hadde det sluttet å snø, og både Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø hadde gått i mål. Det så lenge bra ut, men på den andre skytingen bommet franskmannen på to skudd. Dermed ble det 10. plass på franskmannen.

les også Feilfri Tandrevold tok 2. plass: - Veldig fornøyd

I tur og orden bommet de andre tøffeste konkurrentene og det fikk frem smilet på Johannes Thingnes Bø.

– Du er avhengig av at de andre bommer. Dette var stang inn for meg. Jeg var sikker på at en av dem kom til å fylle, sier Johannes Thingnes Bø til NRK.

Tarjei Bø var på skuddhold, men mistet muligheten på siste skyting.

– Du må være litt på, men jeg ble kanskje vel offensivt. Jeg burde tatt meg litt tid til og fått ned én blink til. Da hadde det blitt en tidelsduell mot Johannes, sier Tarjei Bø som tok en 6. plass.

Nærmest kom Simon Desthieux. Franskmannen hadde én bom som Thingnes Bø, men var 6,3 sekunder bak i langrennstid. Alexander Loginov skjøt fullt og tok 3. plassen.

– Det var planen å gå hardt ut. Det var kontrollert på liggende skyting, men dessverre ble det en bom på stående, sier Johannes Thingnes Bø til NRK og innrømmer at han hadde litt lite å «gå med» på sisterunden.

Johannes Dale traff på ni av 10 skudd og tok en 12. plass. Erlend Bjøntegaard skjøt 10 treff, men slet i sporet. Det var godt nok til en 15. plass. Vetle Sjåstad Christiansen hadde et godt utgangspunkt før stående skyting. Der ble det to bom og 22. plass. Alexander Fjeld Andersen debuterte i verdenscupen med en 33. plass.

PS! Dagens resultater danner utgangspunktet for lørdagens jaktstart klokken 14.55.

Hvor gamle var de da de tok sin 40. v-cupseier i skiskyting? Magdalena Forsberg 34 år, Raphael Poirée 32, Ole Einar Bjørndalen 29, Martin Fourcade 27 og Johannes Thingnes Bø 26.

Publisert: 13.12.19 kl. 15:33 Oppdatert: 13.12.19 kl. 15:47

Mer om