HAR SLITT MED SMERTER: Marte Olsbu Røiseland (t.v.), her sammen Emilie Ågheim Kalkenberg, må trene alternativt i lang tid fremover. Foto: Jostein Magnussen

Hofteskadd Olsbu Røiseland har fått løpeforbud

En belastningsskade i hoften gjør at Marte Olsbu Røiseland (28) må stå over nok en høydesamling med skiskytterne.

Nå nettopp







Sølvvinneren fra OL i Pyeongchang må bli hjemme, mens skiskytterne de neste ukene forbereder seg i neste års VM-løyper på høydetrening i Anterselva.

– Jeg kjente litt på problemene i sommer uten at vi fant helt ut av det da. Smertene har kommet og gått. Nå har vi tatt noen bilder som viser at jeg har en belastningsskade på venstre side i hoften som gjør at jeg må tilpasse treningen de neste årene, sier Olsbu Røiseland til VG.

Det verste med skaden er at 28-åringen har fått løpeforbud. Det passer dårlig siden skiskytternes treningshverdag innebærer tildels mye løping.

– Belastningsskaden kommer ikke til å forsvinne, og da må jeg ta grep for at den ikke skal bli verre. Det betyr at jeg overhodet ikke skal løpe - i hvert fall ikke med det første.

les også Johannes Thingnes Bø skal bli pappa

Nå blir det flere timer i uken på sykkel istedet - uten at Olsbu Røiseland er bekymret av den grunn.

– Nei, det er mer at det er kjedelig, at man må gjøre en del kjedelige tilpasninger. Jeg får trent bra men må ta i bruk mer sykkel enn hva jeg har vært vant til.

Hun sto også over landslagets første høydesamling tidlig i juni. Da var 28-åringen sliten etter en lang sesong.

– Ikke ideelt

– Det er ikke ideelt å stå over to høydesamlinger, og spesielt den i Anterselva. Erfaringene fra høyden i VM-løypene hadde vært bra å ha med seg foran mesterskapet, men når jeg ikke får trent skikkelig er det ingen vits i å være der.

Nå blir det halvannen uke med trening innendørs i skitunnelen i svenske Torsby. Olsbu Røiseland kaller det en «privatsamling» som skal gi variasjon i treningen.

– Der er jeg garantert gode skiforhold og får gjort en skikkelig jobb.

PS! Skiskytternes kvinne- og herrelandslag er i Anterselva frem til 27. oktober.

Publisert: 11.10.19 kl. 14:56







Mer om