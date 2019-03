Ny maktdemonstrasjon av Thingnes Bø – Norge vant ALT

HOLMENKOLLEN (VG) Johannes Thingnes Bø (25) avsluttet med en overlegen seier på fellesstarten i Holmenkollen. Et nærmest feilfritt renn satte punktum for en utrolig sesong for 25-åringen – og resten av de norske skiskytterne.

– Det var en av de beste seirene mine, og et meget bra skirenn. Jeg klarer ikke helt å sette ord på det. Det å avslutte med hat trick i Kollen er helt ubeskrivelig, sa den suverene vinneren til NRK.

Dette var den 16. seieren til Thingnes Bø i verdenscupen denne sesongen – på 25 renn. Med 20 treff av like mange mulige knuste han alle konkurrentene nok en gang.

Johannes Thingnes Bø Alder: 25 år (født 6. mai 1993)

Klubb: Markane

Verdenscupseirer: 37

OL: 1 gull (normaldistanse 2018) og 2 sølv (stafett og blandet stafett 2018)

VM: 7 gull (sprint, stafett, blandet stafett og single blandet stafett 2019, fellesstart og stafett 2016, sprint 2015), 5 sølv (jaktstart 2019, fellesstart, jaktstart og sprint 2017, stafett 2015) og 2 bronse (blandet stafett 2015 og 2016)

Aktuell: Vant søndagens fellesstart under verdenscupavslutningen i Holmenkollen. Det var hans 16. seier for sesongen, en bragd ingen har klart før ham. Vis mer vg-expand-down

Nærmest var tyske Arnd Peiffer, som endte 19 sekunder bak i mål. Benedikt Doll endte på tredjeplass – 38 sekunder bak. Henrik L'Abée-Lund ble nest beste nordmann på åttendeplass.

AVSLUTTET MED SEIER: Johannes Thingnes Bø vant «selvfølgelig» også avslutningsrennet i det som har vært en utrolig sesong. Foto: Jostein Magnussen

Dermed tok Thingnes Bø sammenlagtseieren i fellesstart-cupen også. Før dagens renn lå han helt likt med franske Quentin Fillon Maillet, men franskmannen havnet langt bak i dagens renn.

Flest verdenscupseirer på en skiskyttersesong: 16: Johannes Thingnes Bø (2018/19)

14: Martin Fourcade (2016/17)

12: Ole Einar Bjørndalen (2004/05)

11: Bjørndalen (2002/03 og 2006/07), Raphaël Poirée (2003/04)

10: Fourcade (2012/13 og 2015/16). Vis mer vg-expand-down

Det ble en maktdemonstrasjon fra Thingnes Bø, og han brukte blant annet bare utrolige 17,2 sekunder på standplass på den tredje skytingen.

– Det er dobbelt så raskt som jeg har skutt tidligere i år, sa en fornøyd Thingnes Bø da han fikk høre tiden.

Thingnes Bø har vunnet sammenlagtcupen i alle de fire disiplinene – jaktstartcupen, sprintcupen, fellesstartcupen og normaldistansecupen. Han vant selvfølgelig også verdenscupen sammenlagt.

I tillegg har de norske gutta vunnet nasjonscupen, stafettcupen og mix-stafett-cupen. Med andre ord blir det nesten umulig å toppe denne sesongen, sett med norske øyne.

– Jeg vet ikke hvilke ord jeg skal sette på det, sa Thingnes Bø.

24.03.19 17:07 Oppdatert: 24.03.19 17:29