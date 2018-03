INN I VARMEN: Ole Einar Bjørndalen ble vraket til OL og var reserve til verdenscuprennene i Kontiolahti og Holmenkollen. I morgen prøver han seg på sprinten. Foto: Sven Hoppe, AP

Bjørndalen fikk laguttak på sms: - Er laget tatt ut så er det ikke noe å prate om

Publisert: 07.03.18 13:29 Oppdatert: 07.03.18 17:11

Ole Einar Bjørndalen (44) er spent og usikker før sitt comeback i verdenscupen i morgen. Samtidig bekrefter han at han er reserve i Holmenkollen i neste uke.

Skiskytteren har ikke konkurrert på nesten to måneder når han i morgen får sjansen på sprinten i Kontiolahti.

Bjørndalen var opprinnelig reserve i Finland, men var brått inne i varmen da Emil Hegle Svendsen ble syk.

– Det var overraskende og hyggelig at jeg fikk steppe inn her, så var det selvfølgelig synd at Emil skulle bli syk, sier Ole Einar Bjørndalen til VG.

Veteranen sier han har «trent greit», men innrømmer at han er usikker og spent. Han stiller ikke uforberedt, om noen skulle tro det.

Tvert i mot. Han valgte å reise fra et iskaldt Minsk og hjem til Simostranda for å trene i kjente omgivelser.

Rømte fra kulden

– Siden jeg var reserve så har jeg forberedt meg på at det kunne bli renn. I Minsk var det 15–20 minusgrader og kald vind i tillegg, og da ble det vanskelig å trene. Derfor ble det fem dager med trening i varmere vær under perfekte forhold med nykjørte løyper på Simostranda, sier Bjørndalen.

Han er usikker på hvordan all reisingen slår ut etter å ha fartet fra Pyeongchang til Minsk, til Simostranda og nå til Kontiolahti.

Med en beskjeden 47. plass i verdenscupen sammenlagt må 44-åringen hevde seg i toppen på torsdagens sprint hvis han skal få gå søndagens fellesstart.

– I utgangspunktet er jeg her for å gå én distanse, og jeg må gå veldig bra for å kvalifisere meg til fellesstarten.

Fikk beskjed på sms

– Er det riktig at du har fått beskjed om at du også er reserve i Holmenkollen i neste uke?

– Jeg er reserve i Kollen. Det fikk jeg beskjed om på en sms.

– Synes du det er kjipt å få en slik beskjed som en sms-melding?

– Når laget er tatt ut så er det ikke noe å prate om. Er det bestemt, så er det bestemt. Per Arne (Botnan, idrettssjef i skiskytterforbundet) har det siste ordet, og da får jeg forholde meg til en sms fra sjefen, sier Bjørndalen.

Idrettssjef Per Arne Botnan sier de forsøkte å komme i kontakt med Bjørndalen.

– Ved alle uttak snakker vi alltid med de som har vært med i diskusjonen om uttak, ikke kommer med og er reserver. Deretter informeres de som er tatt ut. Får vi ikke tak i noen løpere i løpet av rimelig tid før uttak offentliggjøres, sender vi epost eller sms, sier Botnan.

PS! Bjørndalens kone, Darja Domratsjeva, ble igjen i Minsk men dro litt tidligere til Kontiolahti for å forberede seg til fredagens sprint.