SLIPPER OPP FOR SJANSER: Ole Einar Bjørndalen fotografert på dagens trening i Ruhpolding. Foto: Sven Hoppe, DPA

Bjørndalen vraket igjen - er ute av OL-stafettlaget

Publisert: 09.01.18 16:15

SKISKYTING 2018-01-09T15:15:00Z

MÜNCHEN (VG) Ole Einar Bjørndalen (43) får heller ikke gå fredagens skiskytterstafett for Norge.

Bjørndalen la ikke skjul på at han ønsket å gå sist ukes stafett i verdenscupen i Oberhof, men han ble vraket.

Da stafettlaget til fredagens stafett i Ruhpolding kom i ettermiddag, var Bjørndalen vraket for andre gang på rad. Det betyr at han også er ute av herrenes stafettlag i Pyeongchang-OL.

– Dette er det mest sannsynlige OL-laget basert på hva utøverne har prestert tidligere denne sesongen, bekrefter idrettssjef Per Arne Botnan overfor VG.

Lars Helge Birkeland får sjansen på første etappe i Ruhpolding til fordel for Bjørndalen.

– Vi har sagt at vi vil gi stafettlaget en siste test her i Ruhpolding, og da er det viktig at vi får prøve Lars Helge på en førsteetappe og se hvordan det går. Noen trenger å prøve seg mer enn andre. Det er nok mange som ville hatt med Bjørndalen på et stafettlag, men realitetene er at han ikke har gått raskt nok.

Vrakingen på stafetten kan fort bety at onsdagens normaldistanse blir det eneste løpet 43-åringen får gå i Ruhpolding før Norges Skiskytterforbund gjør sitt OL-uttak etter helgens øvelser.

For å få stille til start i søndagens fellesstart er Bjørndalen trolig avhengig av å bli blant de 14-15 beste på 20-kilometeren onsdag. Så langt har han to 18. plasser som beste resultat.

Den ene kom på nettopp normaldistansen under sesongåpningen i Östersund. Den andre er fra jaktstarten på samme sted.

Bare 30 løpere får gå fellesstarten. De 25 første i verdenscupen sammenlagt får starte. Deretter fyller man på med de fem beste fra normalen. Akkurat nå er Ole Einar Bjørndalen på en 40. plass i verdenscupen.

Fakta Disse utøverne går 20 km onsdag: Erlend Øvereng Bjøntegaard, Ole Einar Bjørndalen, Vetle Sjåstad Christiansen, Johannes Thingnes Bø, Henrik L`Abée-Lund, Emil Hegle Svendsen.

Trenerne Siegfried Mazet, Egil Kristiansen og idrettssjef Per Arne Botnan har tatt ut dette laget til stafetten - hvor Lars Helge Birkeland får sjansen på den første etappen:

Lars Helge Birkeland

Tarjei Bø

Emil Hegle Svendsen

Johannes Thingnes Bø

Lars Helge Birkeland hadde ingen god 3. etappe i Oberhof da Norge ble nummer tre sist uke. 29-åringen måtte ut i en strafferunde og brukte fire ekstraskudd.