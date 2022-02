forrige











Sølv og bronse for Eckhoff og Røiseland: − Veldig deilig

ZHANGJIKAOU/OSLO (VG) Justine Braisaz-Bouchet (25) gamblet og lyktes da hun snøt Tiril Eckhoff (31) for gullet på dagens fellesstart.

Den franske 25-åringen startet OL med en 40. plass på normalen, ble nummer 48 på sprinten og valgte å stå over jaktstarten. Det var ikke så mange som snakket om Braisaz-Bouchet før dagens fellesstart.

Men 25-åringen benyttet sjansen da Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland fikk trøbbel i vinden på tredje skyting.

Røiseland og Eckhoff måtte begge ut i to runder, og ut fra standplass gikk Justine Braisaz-Bouchet ut i tet sammen med Røiseland, og med Elvira Öberg på 3. plass.

Braisaz-Bouchet prøvde seg med et rykk og økte avstanden til Røiseland inn mot siste skyting. Braisaz-Bouchet skjøt raskt på siste skyting og nøyde seg med en strafferunde. Eckhoff og Røiseland brukte lang tid, fikk to bom hver, men gikk ut som nummer to og tre på sisterunden.

Eckhoff gikk fra Røiseland og tok sølvet 15,3 sekunder bak den franske vinneren. Dermed har Eckhoff tatt medalje på denne distansen i tre OL på rad.

-- Det var veldig deilig. Jeg har vært flink til å nullstille. Dette var jo akkurat som på trening. Jeg tenkte da vi gikk der ute at «nå kan du dra Marte, nå har jeg dratt lenge nok», sier Ekchoff til Discovery+.

– Det var så gøy i starten, vi følte at vi briljerte litt på liggende. Så ble det tøffe forhold på stående. Da står du og kjemper, så begynner du å riste. Det var skikkelig utfordrende.

Marte Olsbu Røiseland tok bronsen. Hun reiser fra Beijing etter et fantastisk mesterskap med gull på sprint, jaktstart og miksstafetten og bronse på normalen og fellesstarten.

– At jeg skulle klare pallen i dag og i tillegg sammen med Tiril, er så rått. I dag var bronse god som gull, sier Olsbu Røiseland og oppsummerer sitt drømme-OL slik:

– Det har gått over all forventning. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er mer enn jeg har drømt om. Jeg drømte om ett individuelt OL-gull. Nå har jeg vist hva jeg er god for, og dette kommer jeg til å huske resten av livet. Nå skal jeg nyte øyeblikket og være fornøyd med et fantastisk OL for min del, sier Olsbu Røiseland.

Norge har tatt 12 medaljer (5–2–5) på 10 skiskytterøvelser i dette mesterskapet. Tyskernes rekord på 11 medaljer (5–4–2) fra Torino i 2006 er dermed historie - og fortsatt gjenstår herrenes fellesstart.

– Det er en utrolig revansj for Tiril etter det som skjedde på stafetten, sier Discovery-ekspert Roger Grubben. Han lot seg imponere av den franske vinneren.

– Det var ingen som så den komme. Det hun gjorde på siste stående var eksepsjonelt. Hun tar en råsjanse.

Svenskene lyktes ikke i dag. Elvira Öberg var med i teten til siste skyting. Da kom det tre bom, og Öberg endte på en 9. plass. Søsteren Hanna fikk syv strafferunder i alt og ble nummer 25.

