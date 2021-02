JUBLET FOR GULL: Sturla Holm Lægreid ble verdensmester på normaldistansen i Pokljuka. Foto: BORUT ZIVULOVIC / REUTERS

Sturla Holm Lægreid tok VM-gull på normaldistansen: − Toppen av kransekaken

POKLJUKA/OSLO (VG) Sensasjonsmannen Sturla Holm Lægreid skjøt tjue treff, leverte et perfekt renn og vant sitt aller første VM-gull. Johannes Dale tok bronsen på en norsk jubeldag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg har det så utrolig bra. Det er vanskelig å si hvor mye dette betyr, jeg har hatt en fantastisk sesong, men dette er toppen av kransekake. Jeg vet ikke hvordan jeg skal sette ord på det, sier Lægreid til NRK.

Sturla Holm Lægreid fra Bærum har ikke for vane å bomme på liggende, gjorde det ei heller på første skyting i normaldistansen, og hadde fordelen av å kunne gå på tiden til alle sine rivaler fra sitt sene startnummer.

Fullt hus også på andre skyting for sensasjonsmannen, som sammen med Arnd Peiffer seilet opp som gullfavoritter med feilfri skyting. Begge fylte på de tre første seriene sine og så ut til å skyve ned Dale fra teten.

Den fjerde og siste skytingen ville avgjøre hvem av de tre som stakk av med gullet. Peiffer fylte, tjue treff, men så fryktelig stiv ut og fikk fire lange kilometer inn i mål for å slå Dale.

Dermed måtte Lægreid fylle på sin siste stående. Det gjorde han til gagns.

– Jeg hadde ikke den inngangen på mesterskapet jeg håpet, men får betalt for alle timene i meditasjonsrommet, sier den 23 år gamle multikunstneren:

Kjemperedd

Sisterunden ble tung, Lægreid tapte hele 23 sekunder vis-a-vis Peiffer på de siste fire kilometerne, men forspranget var for stort til at gullet var truet. Sensasjonsmannen Lægreid, uten verdenscupseier før årets sesong, sikret sin første individuelle VM-medalje - og det atpåtil gull.

– Jeg var kjemperedd for at det skulle ryke når jeg fikk beskjed om at forspranget krympet så mye, og jeg visste det var et parti jeg kom til å tape i. Det var en anstrengelse, og det skal bli godt med noen rolige dager, sier Lægreid, som sender en hilsen hjem til mamma og pappa på direkten.

Bronsevinner Johannes Dale klarte seg gjennom fire skytinger med bare én bom, og banket til på sisterunden på karakteristisk vis - før han stivnet fullstendig.

Quentin Fillon Maillet ble smadret på sisterunden og Dale tok ledelsen med 32 sekunder, det var så vidt han klarte å ta de to tømmerstokkene skiene var festet til over mål. 19 treff, en sterk tid i sporet og medaljen virket å være sikret.

– Jeg håper virkelig det holder til medalje. Om det blir fjerdeplassen, blir jeg fryktelig skuffet. Jeg merker jeg blir rørt om det skal bli medalje i dag, sier Dale til NRK.

Peiffer gikk i mål 24 sekunder foran Dale og splittet med det de to nordmennene.

Tung Bø-dag

Johannes Thingnes Bø skjøt seg ut av medaljekampen.

Stryningen var blant de aller største favorittene til gullet foran normaldistansen, etter at det ikke har klaffet fullstendig for verdenscuplederen så langt. På to individuelle renn har de norske herrene tatt én bronsemedalje, tatt av Thingnes Bø på søndagens jaktstart.

Verdenscuplederen skjøt fullt hus på første skytingen og på de fire første skudd på første stående, men på det siste ble han for rask på avtrekkeren og skuddet traff hvitt. Han beholdt ledelsen, storheter som Emilien Jacquelin og Quentin Fillon Maillet bommet begge på sine serier.

På tredje skyting skjøt han tilnærmet perfekt, midt i ganger fem, men fikk nok en bom på stående og mistet gullsjansen.

Tarjei Bø skjøt seg ut av rennet før det var begynt med fem bom på de to første seriene sine, og endte med seks tilleggsminutter.