I 7. HIMMEL: Her går Sturla Holm Lægreid inn til sesongens syvende verdenscupseier. Nå tar han også over ledelsen i verdenscupen sammenlagt. Foto: Anders Wiklund/TT

Lægreid med fantomskyting – slo Thingnes Bø: − Helt sykt

Med en oppvisning på siste skyting snudde alt for Sturla Holm Lægreid (24), som vant dagens jaktstart foran Johannes Thingnes Bø.

Av Jostein Magnussen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

For da Thingnes Bø ble felt av vinden i Östersund og måtte ut i tre strafferunder etter å ha lagt igjen 40,4 sekunder på siste skyting, gjorde Holm Lægreid jobben og fikk ned alle blinkene og det på 23,6 sekunder.

Han lå 1.05 bak inn til skyting. Ut fra skyting hadde han plutselig over 16 sekunder ned til Lukas Hofer og 17 til Thingnes Bø. Den ledelsen ga han aldri fra seg.

Dermed vant 24-åringen jaktstarten og tok over ledelsen i verdenscupen sammenlagt etter sesongens syvende verdenscupseier. Det skiller ett poeng mellom de to i sammendraget, med Lægreid i føringen.

Forutsetningene for søndagens fellesstart er enkel. Den som kommer først i mål av Holm Lægreid eller Thingnes Bø vinner verdenscupen sammenlagt.

Skulle det skje at Thingnes Bø blir nummer åtte og nedover – og slår Holm Lægreid med én plass – så er de likt, men Lægreid får «kula» siden han har vunnet flest verdenscupseirer denne sesongen.

– Jeg beholdt roen og traff. Jeg var full av energi siden jeg plutselig var i ledelsen, sier Holm Lægreid.

– Det er helt sykt. Det var veldig nervepirrende og jeg fullførte et godt løp. Jeg kan ikke tenke på den store kula, for da må alt klaffe i morgen også. Vi får se hvordan det ender til slutt, sier 24-åringen til NRK om duellen mellom de to om verdenscup-trofeet.

Johannes Thingnes Bø ble nummer to og er nå ett poeng bak Holm Lægreid i kampen om den store kulen.

Problemene på liggende skyting var historie for Thingnes Bø på dagens jaktstart.

27-åringen fikk ned alle 10 blinkene på liggende og imponerte også på den første stående skytingen med fem treff – og det under skiftende vindforhold.

Før siste skyting kunne han tillate seg å bomme to ganger og likevel vinne. Men han sprakk og fikk tre runder. Og mens Thingnes Bø var inne i strafferundene, gikk Sturla Holm Lægreid ut alene i tet.

– Var uheldig

– Johannes var nok litt uheldig med forholdene da han skjøt. Han strevde fryktelig i vinden. Sturla fikk langt bedre forhold, sier NRK-ekspert Emil Hegle Svendsen.

– Det virket jo som Johannes hadde avgjort det og da så Sturla sitt snitt til å benytte sjansen. Det var ekstremt godt gjort av Sturla.

Lukas Hofer tok 3.-plassen, mens Sebastian Samuelsson ble nummer fire. Vetle Sjåstad Christiansen ble tredje beste nordmann med sin 7. plass.

Sturla Holm Lægreid sikret seg også seieren i jaktstart-cupen. Han tok like mange poeng som Thingnes Bø, men vinner på flere seirer. 24-åringen har vunnet tre jaktstarter denne sesongen.