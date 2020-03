MÅ BLI HJEMME: Andreas Stabrun Smith (t.v.) og Ola Lunde skulle reist til tsjekkiske Nove Mesto i dag. Her er TV-duoen fotografert under verdenscupåpningen i Östersund. Foto: Jostein Magnussen

NRK-kommentatorer blir nektet å dra på verdenscuprenn

Det er ikke bare tilskuere som må holde seg hjemme når skiskytterne skal gå verdenscup i Nove Mesto. NRK-kommentatorene Ola Lunde og Andreas Stabrun Smith får ikke lov til å reise til Tsjekkia.

Frykten for coronasmitte er bakgrunnen for at NRK, som har rettighetene til skiskyting, ikke sender en eneste medarbeider til Nove Mesto hvor verdenscupen pågår denne uken.

NRKs ekspert Ola Lunde og kommentator Andreas Stabrun Smith skulle reise til Tsjekkia i dag. Nå har de fått reiseforbud.

Andreas Stabrun Smith tar avgjørelsen med fatning.

– Jeg ble hverken overrasket eller veldig irritert. Hadde jeg fått bestemme selv så hadde jeg reist, for jeg tror ikke det er farligere der enn i Norge, sier Stabrun Smith til VG.

– Vi var klare til å reise vi, men etter at myndighetene i Tsjekkia valgte å stenge større arrangement for tilskuere så måtte NRK også gjøre en vurdering.

Andreas Stabrun Smith har vært på alle verdenscuprunder siden 2008. Nå skal han kommentere sprinter, stafetter og fellesstarter fra studio i Oslo.

– Det blir veldig rart, men det må vi leve med. Jeg synes ikke synd på meg selv.

– Vi får løse det som best vi kan, sier NRK-ekspert Ola Lunde.

– Jeg skulle gjerne vært i Nove Mesto, men jeg må forholde meg til det sjefene sier. De har gjort en risikovurdering og den respekterer jeg.

– Så da kan du la kikkerten bli hjemme i Trysil?

– Ja, og det er vel første gang siden tidenes morgen at jeg ikk er «ringside» på et verdenscuprenn. Coronaviruset satte en stopper for det, sier Ola Lunde.

Sportssjef Egil Sundvor sier NRK kun gjennomfører reiser som er viktige for å opprettholde produksjon og annen kritisk virksomhet.

– I dette tilfellet kan vi levere «hjemmefra» uten at det påvirker produksjonen nevneverdig. Arbeidsbetingelsene på arrangementet ser vi også er endret, slik at verdien ved tilstedeværelse er mindre enn vanlig, sier Sundvor.

Tre personer fra NRK skulle egentlig på jobb i Nove Mesto.

Det var ventet 100.000 tilskuere til folkefesten i Nove Mesto. Statsminister Andrej Babis bestemte mandag at ingen publikummere får se rennene.

Publisert: 04.03.20 kl. 11:22

