ETTERFORSKER: Statsadvokat Konrad Kmetic på sitt kontor i Graz torsdag kveld. Foto: Anders K. Christiansen, VG

VG møtte østerriksk Økokrim: – Jeg kan ikke si noe om bevisene nå

Publisert: 12.04.18 21:15

GRAZ (VG) Skarpe hjerner i østerriksk Økokrim er satt til å komme til bunns i skiskyttersaken.

– Anklagene går på at de har blitt lovet eller har mottatt bestikkelser for at de ikke skulle reagere som de bør på dopingmistanker, sier Konrad Kmetic når VG møter han på kontoret i Graz.

Der har østerriksk Økokrim en egen avdeling som nå befatter seg med etterforskningen av mulig korrupsjon mot skiskytterpresidenten Anders Besseberg og IBU.

– Her er det anklager om doping, som er forbudt i Østerrike, om svindel i forbindelse med dopingbruk, og så er det korrupsjonspåstandene, sier Kmetic.

Han har en ryddig kontorpult der det ligger noen gode, gamle merkepenner i gult, blått og rødt, og bilnøkkelen ligger klar, for vi tar statsadvokaten idet han skal forlate kontoret.

– Den største strafferammen er i korrupsjonssaken. Der er det fra seks måneder til fem års fengsel.

– Hva skyldes disse anklagene?

– Dette har forbindelse til WADA, det internasjonale antidopingbyrået. De har rapportert til IBU om dopingmistenkte. Spørsmålet er om IBU har reagert korrekt på disse meldingene. Anklagene går på at de ble lovet eller mottatt bestikkelser på 300 000 dollar for at de ikke skulle gjøre dette på riktig vis. Dette etterforsker vi.

I norske kroner handler det altså om 2,3 millioner kroner.

Korrupsjonssaken går tilbake i tid, til 2012. Ellers handler etterforskningen i det vesentlige om skiskytter-VM i Hochfilzen i 2017. Der skal russiske utøvere, som egentlig burde ha vært utestengt, deltatt, ifølge anklagene.

– Gjelder denne saken bare Russland?

– Den har to internasjonale forbindelser: det handler om funksjonærer i IBU og om ledere og utøvere fra Russland. Derfor har det vært razziaer ikke bare i Østerrike, men også i Tyskland og Norge. Det er et nært samarbeid.

– Handler dette bare om uttalelsene til varsleren Grigorij Rodtsjenkov?

– Det kan jeg ikke si noe om. Men jeg kan si at vi har drevet etterforskning siden slutten av 2017. Hvilke vitner det er snakk om, kan jeg ikke si noe om. Jeg kan ikke si noe om bevisene nå.

– Har dere drevet etterretning i etterforskningen?

– Det kan jeg ikke si noe om.

Konrad Kmetic kan imidlertid bekrefte at saken startet i WADA (det internasjonale antidopingbyrået). Etter det VG forstår har også Interpol vært involvert i saken, uten at det blir bekreftet av østerriksk politi.

– Hvor mange etterforskere jobber nå med denne saken?

– Jeg kan ikke si det, men her er det en rekke ulike eksperter som er involvert i perioder. I tillegg til våre etterforskere, har vi også spesialister fra østerriksk Kripos som kan hjelpe oss.

– Hvilken status har Besseberg?

– Jeg har snakket med norske kolleger og funnet ut at det er litt annerledes hos oss enn i Norge. Vi snakker om «anklaget» eller «mistenkt». «Mistenkt» er det laveste nivået av disse. I denne sammenheng snakker vi om «anklaget», fordi det er konkrete mistanker om straffbare handlinger.

– Handler korrupsjonen om kontanter eller pengeoverføringer?

– Det kan jeg ikke si noe om.

– Kan dere ha behov for å snakke med Besseberg igjen?

– Det kan jeg heller ikke svare på.

– Hvor lenge vil etterforskningen vare?

– Selv om vi har hentet inn en del tyngre opplysninger, er det andre skritt vi ikke har tatt ennå. Så jeg kan ikke si noe om hvor lenge etterforskningen vil vare.



