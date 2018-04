ORDKNAPP: Generalsekretær Martin Kuchenmeister vil ikke fortelle hvorvidt han stoler på Besseberg eller ikke. Foto: Anders K. Christiansen

IBUs generalsekretær svarer ikke på om han tror på Besseberg

Publisert: 12.04.18 15:21 Oppdatert: 12.04.18 15:57

SALZBURG (VG)

SALZBURG (VG) Den fungerende generalsekretæren i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) vil ikke svare “ja” eller “nei” på om han tror på Anders Besseberg (72).

– Vel. Jeg har ikke fått snakket skikkelig med Anders, så jeg vet ikke hva han sier, sier Martin Kuchenmeister til VG.

Vi befinner oss i det lille hovedkvarteret til IBU i den østerrikske byen Salzburg. Her regjerte Besseberg som president i 26 år før politiet sto på døren denne uken. Razziaer ble foretatt både i Østerrike og Norge.

Nå etterforskes Besseberg for korrupsjon og for å ha bidratt til å skjule russisk doping. Både han og generalsekretær Nicole Resch har trukket seg fra jobbene sine mens politietterforskningen pågår.

– Vi har ingen informasjon

Kuchenmeister vil ikke snakke om noen krise i internasjonal skiskyting. Arbeidet pågår for fullt, og som vanlig, på kontoret i Salzburg, bedyrer han.

– Hva alt dette betyr for sporten avhenger av utfallet av politiets etterforskning. Akkurat nå vet vi ingenting. Det er det verste for IBU. Vi har ingen informasjon om noe som helst, sier tyskeren til VGs journalist.

Han jobber i et turbulent forbund i en turbulent tid. En lang rekke russere er dopingtatt de siste årene. Nylig boikottet flere land sesongavslutningen i Russland, i ren protest.

– En rekke land ønsket ikke å delta i verdenscupavslutningen i mars….

– Det var ikke en rekke. Det var fire land. Vi har 56 medlemsland.

Kuchenmeister bøyer seg fremover og ser på en kollega på andre enden av det lange møtebordet.

– La gå. Men dere utsettes for mye kritikk. Er skiskyting splittet i øyeblikket?

– Nei, det opplever jeg ikke. Noen klarer ikke å jobbe med andre, men det er normalt. Men skiskyting er ikke splittet. Denne idretten handler om å skyte, gå på ski og forhåpentligvis vinne.

Politibesøk hele dagen

– Tror du folk stoler på dere?

– Jeg vet ikke. Kanskje ja, kanskje nei. Vi må vente og se. Det viktigste er at vi får ut resultatet av politietterforskningen.

Det var tirsdag morgen at det troppet opp en rekke politifolk utenfor IBUs hovedkontor i Salzburg. Samtidig var flere politifolk ute på lignende oppdrag i Norge.

I Salzburg jobbet de helt til midnatt. Innholdet på alle PC-ene på kontoret, med 11 ansatte, ble kopiert. Kuchenmeister har aldri hatt kontakt med politiet på den måten før, men opplevde det hele som udramatisk.

– Russland er et viktig medlemsland

– Har du rukket å prate med Besseberg?

– Bare veldig hastig i går, da han ringte og sa at han trekker seg som president. Det var ikke tid nok til å spørre og grave. Han var nok litt trøtt og sliten også, smiler den nye IBU-toppen.

– Det tegnes et bilde av Besseberg og IBU som veldig tett på russerne?

– Russland er ett av 56 medlemsland, men det er et stort medlemsland. Skiskyting er stort der borte. Russland er et viktig medlemsland. Men jeg kan ikke si at det var nærmere oss enn andre. Anders har vært president i over 25 år, og da blir man kjent med mange mennesker, sier Kuchenmeister.

– Er det ikke problematisk at et særforbund har samme president i 26 år?

– Jeg vet ikke. Men så lenge alt går bra, er alle lykkelige. Når noe går galt sier folk at det ikke er bra.

– Er det ikke farlig på den måten at man får for mye makt konsentrert rundt én person?

– Jo, det skjer. Men det kan gjøre sporten bedre også. Dersom det kommer en ny president inn hvert fjerde år, så må man starte på nytt hver gang. 26 år er lenge, men på de årene har IBU hatt en voldsom vekst, sier Kuchenmeister til VG.

– Men sånn er det i mange idretter: Markedsinntekter fra TV har gjort at så godt som alle store sporter har vokst inn i himmelen siden 80-tallet?

– Joda, det er nok sant.

Mener IBU har gode dopingholdninger

Det er mer å gjøre på IBU-kontoret enn i forrige uke, sier den nye generalsekretæren. Arbeidsdagene er ikke på ti timer som før. De er lenger.

– Føler du at det er en god holdning til antidoping i dette bygget?

– Hva mener du?

– Tas antidoping så alvorlig som det skal?

– Fra mitt perspektiv: Ja, det vil jeg si. Alle de russiske utøverne som er tatt, som ikke er fjernet av CAS, er tatt av IBU. Det er fakta, mener Kuchenmeister.

