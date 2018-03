GLEDER SEG: Johannes Thingnes Bø føler seg klar og skjerpet til verdenscuphelgen på hjemmebane i Oslo. For ham er denne helgen sesongens nest største opplevelse, etter OL. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Slik kan Bø snappe kula fra Fourcade: – Avhengig av at han feiler

Publisert: 15.03.18 07:56

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SKISKYTING 2018-03-15T06:56:51Z

HOLMENKOLLEN (VG) Johannes Thingnes Bø (24) har på ingen måte gitt opp å sende Martin Fourcade (29) ned fra skiskyttertronen.

Før helgens verdenscup i Holmenkollen er Fourcade 43 poeng foran Bø i kampen om sammenlagtseier denne sesongen. En formidabel luke – men ikke umulig å tette.

– Jeg er avhengig av at Fourcade feiler, og at jeg er prikkfri. Det er verdt å kjempe for. Men dersom han fortsetter å være på pallen, så går det ikke, sier Bø til VG.

Nettopp der ligger problemet: Selv om Bø har flere individuelle verdenscupseirer enn Fourcade denne sesongen (Bø har ni, Fourcade har åtte), så har Fourcade vært oftere på pallen i individuelle løp (17 ganger mot Bøs 13). Totalt har franskmannen dermed plukket flere poeng.

– I en del andre idretter så ville ni verdenscupseire holdt til å vinne sammenlagt. Men her snakker vi om en løper som er jevngod med meg, og som har prestert litt jevnere. Om jeg har vunnet et renn eller to mer, så har han aldri skuffet. Men det gjør det lettere dersom jeg ikke vinner kula, for da har jeg møtt min overmann, sier Bø.

Nærmer seg

Fourcade har vært utilnærmelig i verdenscupen de siste årene, og har vunnet sammenlagt hver eneste vinter de seks siste sesongene. Kun Ole Einar Bjørndalen har prestert å vinne like mange ganger.

Nå ser det ut til at den franske skiskytteren skal ta sin syvende – dersom Bø skal kunne vippe ham av tronen, må Fourcade snuble grundig utfor pallen. Samtidig må Bø unngå å gjøre det samme.

– Mest sannsynlig så skjer det ikke, ikke i nærheten en gang. Jeg har ikke gitt opp å ta kula, men jeg ser at det blir vanskelig, sier Bø.

Uansett: 24-åringen ser at han nærmer seg Fourcade. I fjor sørget franskmannen for å avgjøre verdenscupen allerede tidlig, og tok svimlende 14 seirer. I år har han hele tiden blitt pustet i nakken av Bø.

– Jeg håper og tror at kurvene våre er på ulik kurs, og at krysningspunktet er i år. Det har vært en bedre kamp denne vinteren, og det tror jeg alle i feltet liker å se. Jeg får bare håpe at han ikke holder på så lenge at vi legger opp samtidig, ler Bø.

Storebrors thrillersesong

Selv om 43 poeng skiller de to skiskytterrivalene før Kollen-helgen innledes med sprint i dag, vet Bø at det er mulig å tette luken. Han har nemlig sett at det har skjedd før, med hans egen storebror i hovedrollen.

La oss ta et raskt tilbakeblikk, til sesongen 2010/11, den siste sesongen før Martin Fourcade startet sin enorme seiersrekke i verdenscupen. Tarjei Bø ledet sammenlagt med over 70 poeng før den siste og avgjørende helgen i Holmenkollen, foran Emil Hegle Svendsen på annenplass.

Under det første rennet i Kollen snublet Bø totalt, og landslagskollega Svendsen knappet kraftig innpå. Da målstreken var krysset i det siste løpet den helgen, hadde Bø sikret sammenlagtseieren – men kun med fattige fem poeng.

– Jeg mistet det nesten. Så alt kan skje, sier Tarjei Bø til VG.

Han tror lillebroren fremdeles kan greie det kunststykket å stå igjen med kula når sesongen blåses av.

– Det er ikke avgjort. Denne duellen lever videre, det skal jeg love deg. Det skal så lite til, et lite feilskjær så kan det ryke – for dem begge to. Det kan skje på skytebanen, det kan skje ved sykdom eller det kan være skiene, sier han.

Tarjei Bø mener som lillebroren at dersom sammenlagtseieren skal havne i Stryn, må Fourcade snuble.

– Johannes må være på pallen i alle løp, Fourcade må feile. Men dette vet Fourcade også, og alle kan føle på presset. Vi kan tenke at han tåler det, men husk at han gjorde som meg på 20 kilometeren i OL: Han bommet på siste skyting. Det kan skje i verdenscupen også.