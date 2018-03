TILBAKE I KOLLEN: Hilde Fenne (t.v.) tar en prat med Tiril Eckhoff etter å ha gått i mål på søndagens jaktstart i Holmenkollen. Foto: Jostein Magnussen, VG

Fenne gikk på smell etter OL – sa nei til å gå verdenscup

Publisert: 20.03.18 08:53

Skiskytter Hilde Fenne (24) fikk ikke gå et eneste renn under OL. Reaksjonen kom etterpå.

– Etter at jeg kom hjem fra OL så fikk jeg en liten knekk og orket egentlig ikke å trene engang. Dermed følte jeg ikke at jeg var forberedt på å gå verdenscup i Finland, sier Hilde Fenne til VG.

Det var også grunnen til at hun takket nei til å gå rennene i Kontiolahti uken før Holmenkollen-rennene. 24-åringen reiste i stedet hjem til Voss for å gå norgescup og NM.

- Jeg var så usikker på formen. Når det er over en måned siden du har gått skirenn så er det greit å få testet formen på egen hånd. Det var det jeg følte, sier Fenne og innrømmer at OL i Pyeongchang ble en nedtur.

– Skuffet

– Jeg er selvsagt skuffet over at jeg ikke fikk gå noen løp, men samtidig var jeg klar over at jeg var reserve i OL. Men etter mesterskapet kjente jeg bare at jeg slet med å komme i gang igjen. Du bare «henger» der og får ikke gå skirenn.

Å delta på hjemmebane gjorde 24-åringen godt. Hun vant sprinten i norgescupen og var også på mix-stafett-laget som tok NM-gull.

– Når jeg fikk gjort det slik som jeg ville og styrt litt selv, så var jeg klar igjen til Holmenkollen. Det er lenge siden jeg har gått verdenscup og da var det godt å komme i gang med renn som ikke er så seriøse, og kjenne at kroppen fungerer. Da ble jeg klar over at jeg går fort nok og kan klare å være med i toppen - selv om jeg ikke fikk det til nå i helgen, sier Fenne og tenker på sprinten og den påfølgende jaktstarten i Holmenkollen.

Det endte med henholdsvis 60. og 54. plass. Denne sesongen har hun en 12. plass i verdenscupen som beste resultat. I tillegg vant hun ett av to IBU-renn (nest øverste nivå) hun stilte opp i.

Russland neste

– Nå gjør jeg et nytt forsøk denne uken, sier Fenne om verdenscupavslutningen i russiske Tjumen som innledes med sprint på fredag.

– Hva gjør du videre?

– Vi får se, jeg tar det som det kommer.

- Så enkelt?

- Ja, så enkelt. Vi får prøve igjen til helgen og ta det som kommer etterpå siden.

Fakta Dette er programmet for verdenscupavslutningen i Tjumen 22. mars kl. 14.45: sprint, menn

23. mars kl. 14.45: sprint, kvinner

24. mars kl. 13.00: jaktstart, menn. Kl. 15.00: jaktstart, kvinner

25. mars kl. 14.00: fellesstart, menn. Kl. 16.00: fellesstart, kvinner.