HARDT PRESSET: Anders Besseberg fotografert under VM i Oslo i 2016. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Etterforsker om Besseberg fikk betalt for å skjule russisk doping

Publisert: 11.04.18 21:32

Den norske skiskyttertoppen Anders Besseberg (72) etterforskes for økonomisk kriminalitet. Ifølge den franske avisen Le Monde skal Besseberg ha fått penger for å forsvare russisk skiskytings interesser.

Ifølge VGs kilder skal Besseberg være anklaget for å ha skjult 65 russiske dopingsaker siden 2011. Godt informerte kilder sier til VG at 17 av de 22 russerne som sist vinter deltok i verdenscupen eller i den såkalte IBU-cupen (nivå to) knyttes til «bevist doping».

Franske Le Monde viser til en WADA-rapport der varsleren Grigorij Rodtsjenkov skal ha beskrevet noe som skjedde i 2013:

«Hvor mange store sedler får plass i en liten diplomatveske? Svaret var ikke funnet da Grigorij Rodtsjenkov entret rommet. Aleksander Tikhonov, visepresident i IBU, tror vesken kan fylles med mellom 200.000 og 300.000 dollar. Aleksander Kravtsov, Russlands skiskytterpresident, vurderer at man kan få plass til opptil 400.000 dollar.

Spørsmålet er viktig: Det handler om å vurdere summen som ble gitt til norske Anders Besseberg, president i IBU, for å sikre hans støtte til russiske skiskytterinteresser», skriver Le Monde.

Både ved IBU-hovedkvarteret i Østerrike og i Norge var det ifølge WADA politirazzia tirsdag. Besseberg har bare hjemmekontor i Norge, men jobber også fra IBU-kontoret i Salzburg.

– Østerrikske myndigheter mistenker nordmannen for økonomisk kriminalitet, og spørsmål om etterforskningen må rettes til østerrikske myndigheter, uttaler førstestatsadvokat Anna Haugmoen Mo i Økokrim i en pressemelding.

VG har gjort gjentatte forsøk på å få en kommentar fra Besseberg, uten å lykkes. Til Aftenposten sier Besseberg at «jeg føler ikke at jeg har gjort noe galt».

– Dette er dopingrelatert. Det handler om at vi i IBU ikke har fulgt opp ulovlige blodverdier hos utøvere, og at det startet russere under VM i Hochfilzen i 2017 som hadde ulovlige medikamenter i blodet. Vi sender blodprøver til det WADA-akkrediterte laboratoriet i Oslo og får meldinger tilbake dersom det er unormale funn. Dette følger vi opp, sier IBU-presidenten.

Ifølge WADA-rapporten skal Russland i flere år ha påvirket det internasjonale skiskytterforbund på en måte som ligner det de har gjort i friidrett, skriver Le Monde.

Denne samme avisen beskriver også at den 16 sider lange rapporten, signert etterforskningssjef Günter Younger i WADA, reiser spørsmål ved Bessebergs private forbruk og hans hyppige reiser til Russland blant annet for å jakte.

Besseberg, som har vært president i IBU siden 1992, blir nå etterforsket for økonomisk kriminalitet av østerriksk politi.

De undersøker også om Besseberg har fått økonomiske fordeler av dette, sier kilder til VG.

IBU gikk onsdag ut med en pressemelding der de bekreftet at Besseberg sammen med generalsekretær Nicole Resch er under etterforskning. Resch er permittert fra jobben mens etterforskningen pågår.

Etterforskningen av IBU og Besseberg skal ha foregått siden før jul. Hvorfor politiet har slått til nettopp nå, er uklart.

Etter det VG forstår har politiet flere kilder for informasjon for at Besseberg og IBU skal ha skjult doping av russiske skiskyttere:

* Da WADA (det internasjonale antidopingbyrået) fikk tilgang til en russisk database om doping i november, ga det helt ny informasjon. Basen ble lekket av en varsler som foreløpig er ukjent.

* Den kjente varsleren Grigorij Rodtsjenkov, som var sjef for dopinglaboratoriet i Moskva, har også kommet med viktige opplysninger i saken. Onsdag uttalte han til NRK at «i skiskyting blir blodpass-systemet manipulert og sabotert».

* Andre personer tett på skiskyttermiljøet skal også ha fortalt hva de har sett og visst.

Alle de 65 russiske skiskytterne det handler om, har gått internasjonale renn. VGs kilder sier at det i alle tilfeller handler om «bevist doping», men at det kan være enten positive dopingprøver eller blodverdier som gjør at det åpenbart at det har foregått doping.

Le Monde siterer fra WADA-rapporten at «hovedmålet for korrupsjonen er å beskytte dopede russiske utøvere». Det heter videre:

«Russland har lyktes i å påvirke IBU, nærmere bestemt Besseberg og Resch, for å få dem til å fremme russiske interesser. Besseberg og Resch har medvirket på lik linje og kjenner svært trolig til hverandres roller i saken. (…) Disse punktene viser at strategien har vært effektiv:

– den urokkelige støtten fra Besseberg til russiske interesser

– den mistenkelige håndteringen til Resch i saken om biologiske pass

– den opprinnelige tildelingen av 2021-VM til Russland».

I Østerrike er det statsadvokaten for næringsliv og korrupsjon som har saken, altså det tilsvarende norske Økokrim.

I Russland har det vært få reaksjoner på det som har skjedd. Ingen av toppene i det russiske skiskytterforbundet har kommentert saken.

Russernes øverste representant i IBU er visepresident Viktor Majgurov, men i forbindelse med McLaren-rapporten ble det russiske skiskytterforbundet i desember 2017 midlertidig utestengt fra IBU.

Likevel ble verdenscupavslutningen arrangert i Tjumen i Sibir nylig. En rekke nasjoner boikottet dette løpet, men de norske skiskytterne deltok.

Fra 2003 til 2009 ble en rekke russiske skiskyttere avslørt for doping. Det gjaldt for eksempel kjente kvinnelige utøvere som Albina Akhatova,

Olga Pyljova (senere Medvedtseva) og Jekaterina Jurjeva, men også Dmitrij Jarosjenko.

I desember 2014 ble Jekaterina Jurjeva og Irina Starykh tatt for EPO-bruk. Dette er de siste dopingsakene med profilerte russiske skiskyttere.

Nå etterforskes altså Besseberg og IBU for å ikke å ha fulgt opp hele 65 tilfeller av russisk doping siden 2011.

