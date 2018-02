Bjørndalen så kona Darja Domratsjeva gå inn til stafettgull: - Helt vanvittig!

PYEONGCHANG/OSLO (VG) Norge hadde heng på OL-medalje helt til siste runde, men pallen glapp akkurat for skiskytterjentene. I stedet ble det Ole Einar Bjørndalens kone Darja Domratsjeva (31) som kunne juble for gull.

– Det var helt vanvittig bra. Helt sinnssykt bra. Jeg hadde aldri trodd hun skulle ta det, sier Bjørndalen til VG.

Domratsjeva var ankerkvinne for Hviterussland på dagens stafett, og selv om hun fikk kjempetrøbbel på siste stående skyting, gikk hun ut i tet på den siste runden.

Der ble hun sekundert av Bjørndalen, som ropte og skrek mens han løp ved siden av henne i løypa, før han dro noen «high-fives» med kolleger langs sporet. Etter at Domratsjeva hadde gått over målstreken, kom den norske skiskytterkongen løpende inn i målområdet med armene i været.

– Jeg sa ikke så mye, jeg ga henne bare avstanden nedover, forteller han.

Domratsjeva forsøkte å få med seg flagget over målstreken, men vinden sørget for at det eneste 31-åringen gikk i mål med, var en stang. Selve flagget fløy av før hun kom seg i mål, og ble liggende igjen på oppløpet.

Nær ved å skyte seg vekk

Vindkulene på skiskytterarenaen i Sør-Korea skapte trøbbel i dag, og Domratsjeva havnet i kjempetrøbbel på siste skyting. Hun kom inn som leder, men måtte bruke ekstraskuddene. 31-åringen ble stående lenge, mens forfølgerne kom inn én etter én - til slutt greide hun likevel å fylle, og gikk ut igjen i tet.

Det er trolig bare Ole Einar Bjørndalen som har trent like mye i vind foran OL-sesongen som Domratsjeva. Det var ikke bortkastet for kona.

– Å treffe tre skudd av tre mulige på slutten der, det er det veldig få som gjør, faktisk. Da snakker vi om tre-fire prosent. Og det er vanvittig bra, imponerende, sier Bjørndalen.

– Dette er en stor dag for familien Bjørndalen?

– Det er en stor dag for Hviterussland. En veldig stor dag, det er det største som kan skje i Hviterussland. Å vinne stafett er helt vilt.

Etter premieutdelingen kastet han seg om halsen til kona, som med totalt fire gull nå er tidenes mestvinnende kvinnelige skiskytter i OL

– Jeg husker ikke helt hva han sa, men han var i hvert fall like glad og entusiastisk for gullet som det vi var, sier Darja Domratsjeva.

Vinden skapte trøbbel også for de norske jentene. Dermed ble skiskytterstafetten en berg- og dalbane av de sjeldne - hvor Norge snublet kraftig på den tredje etappen, men likevel var med i medaljekampen helt til siste runde.

Etter at Ingrid Landmark Tandrevold hadde skutt seg aldeles vekk, leverte Marte Olsbu en god etappe, og hadde heng på medalje hele veien inn. Likevel holdt det akkurat ikke, og Norge ble til slutt nummer fire.

Gullet gikk altså til Hviterussland, mens Sverige tok sølv og Frankrike bronse.

Forrige gang Hviterussland sto øverst på pallen etter en stafett i verdenscupen eller lignende var tilbake i 2003/2004-sesongen.

Vindkaos

Synnøve Solemdal gikk en god første etappe for Norge, og sørget for at Norge hang godt med da Tiril Eckhoff gikk ut som nummer to.

Eckhoff har vist at hun har langrennsformen inne under OL, men på standplass har det vært problemer. Senest under mix stafetten for et par dager siden, da 27-åringen gikk andre etappe og trøblet på matta.

I dag brukte hun ett ekstraskudd på liggende skyting, men fikk mer trøbbel på stående.

Vindkulene slo innover stadion, og utøverne ble stående lenge og vente før de fikk skutt. Det endte med strafferunde for Eckhoff.

Hun gikk hardt på siste runde, og sendte Ingrid Landmark Tandrevold ut som nummer sju, 37 sekunder bak teten.

– Det var heftig vind der. Men mange andre gikk også runde, sier Eckhoff til VG.

Helbom for OL-debutanten

Tandrevold skjøt godt på liggende, men fikk hele fire bom på stående. Til slutt måtte hun ut i to strafferunder, og Norge havnet langt bak i leksa. Skiskytterjentene var et minutt bak ledelsen da Marte Olsbu ble sendt ut på ankeretappen.

Olsbu leverte en kanonserie på første skyting, leverte fullt hus, og tok en råsjans på en rask serie på siste stående for å kjempe om medalje. Det ble et par bom, og hun gikk ut som nummer fire. 27-åringen greide ikke å hente inn igjen medaljeplassene, Norge ble dermed stående på en fjerdeplass.

Fakta Slik gikk de norske stafettjentene Synnøve Solemdal, 10. beste langrennstid på etappen, 1 ekstraskudd

Tiril Eckhoff, 4. beste langrennstid, 4 ekstraskudd samt en strafferunde

Ingrid Landmark Tandrevold, 7. beste langrennstid, 4 ekstraskudd samt to strafferunder

Marte Olsbu, 2. beste etappetid, 3 ekstraskudd.