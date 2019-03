4 X HURRA! Vetle Sjåstad Christiansen tas imot av lagkameratene Johannes Thingnes Bø, Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland. Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

Debutanten sikret norsk VM-gull!

ØSTERSUND/OSLO (VG) Etter en skyteoppvisning i sin VM-debut, sikret Vetle Sjåstad Christiansen (26) Norge det første VM-gullet i mixed stafett siden 2013.

Publisert: 07.03.19 17:32 Oppdatert: 07.03.19 18:00







Johannes Thingnes Bø (25) gikk en sterk tredjeetappe, distanserte Tyskland, og sendte Sjåstad Christiansen ut 15 sekunder foran Benedikt Doll.

Og Norges ankermann lekte inn gullet, etter at han feide ned alle blinkene på siste skyting, mens rutinerte Doll bommet to ganger. Sjåstad Christiansen, den eneste norske som ikke trengte ekstraskudd, hadde ingen problemer med å holde unna inn mot mål.

– Det har ikke helt gått opp for meg dette her ennå. Jeg gikk gjennom veldig mange scenarioer på forhånd. I et par av dem var det ledelse i noen sekunder, og det ble det, sier Sjåstad Christiansen til NRK. De sekundene utnyttet han godt.

Etter de to kvinneetappene vekslet Norge i tet sammen med Italia og Tyskland. Den siste av de antatt hardeste gullkandidatene, Frankrike, var allerede fullstendig akterutseilt, ett minutt og 56 sekunder bak.

Thingnes Bø skjøt feilfritt på liggende skyting, og hadde bare Tyskland og Arnd Peiffer med seg. Italienske Lukas Hofer surret, gjorde det samme på siste skyting, og var hele 57 sekunder bak Thingnes Bø.

HENGENDE ETTER: Marte Olsbu Røiseland klarte ikke å følge det fantastiske skytetempoet til Lisa Vittozzi. Foto: MAGNUSSEN, JOSTEIN

Marte Olsbu Røiseland (28) åpnet og brukte ett ekstraskudd på begge skytingene. Hun var hele 23,6 sekunder bak italienske Lisa Vittozzi etter siste skyting, men Røiseland gikk en fantastisk sistesløyfe, så ut til å ha veldig gode ski i snødrevet, og vekslet fire små sekunder bak Italia.

– Det var vanskelig å gjøre noe med Lisa (Vittozzi). Hun var en maskin, sa Olsbu Røiseland til NRK, og siktet til italienerens fantastiske skyting.

Tiril Eckhoff (28) trengte to ekstraskudd på første skyting og ett på andre, men heller ingen av de andre nasjonene skjøt prikkfritt, og Norge vekslet sammen med Italia og Tyskland etter et strålende langrenn av Denise Herrmann.

– Det var knallhardt. Det er som å gå på sandpapir. Du får ingenting gratis, du får ingenting av snøen, var Eckhoffs kommentar til NRK.

Etter Sjåstad Christiansen gikk i mål var Eckhoff meget fornøyd med å ha tatt gull i mix-stafetten.

– Det var nervepirrende og fenomenalt. Jeg er veldig fornøyd med å kunne gå med disse her, smiler hun til NRK.

PS! Sist Norge tok gull på mix-stafetten i VM var i Nove Mesto i 2013. Laget besto av Tora Berger, Synnøve Solemdal, Tarjei Bø og Emil Hegle Svendsen.