EN FIN MIX: Ikke noe å si på humøret til det norske mix-laget som alle har sikret seg individuelle medaljer i OL. Fra venstre: Johannes Thingnes Bø, Emil Hegle Svendsen, Marte Olsbu og Tiril Eckhoff. Foto: Jostein Magnussen

– Bommer hvis de tror det bare er å hente en mix-stafett-medalje

Publisert: 20.02.18 00:41

SKISKYTING 2018-02-19T23:41:14Z

PYEONGCHANG (VG) Emil Hegle Svendsen og Johannes Thingnes Bø advarer de som bare tror det er å «hente» en norsk medalje på tirsdagens mix-stafett.

– Da har de bommet, for aldri før har det vært tøffere konkurranse om medaljene på mix-stafetten enn nå, fastslår Emil Hegle Svendsen .

- Før har vi kunnet feile litt og likevel ta gull, det har vi ingen mulighet til nå. Vi må være de beste skytterne skal vi ta medalje og skal vi ta gull må vi i tillegg være de beste på ski, melder Johannes Thingnes Bø.

Sammen med Marte Olsbu og Tiril Eckhoff møter de fire tøff konkurranse fra både Tyskland, Frankrike og Sverige på den blandede stafetten som starter klokken 12.15 norsk tid.

Da dette laget var i aksjon under skiskytter-VM i Hochfilzen i fjor ble det en skuffende 8. plass.

– Vi kom dit som favoritter og endte milevis bak. Dette tar vi på ingen måte lett på. Det er hardere enn noen gang å hevde seg, sier Thingnes Bø.

Svendsen, som tok plassen fra Tarjei Bø i siste liten , mener man må se hvordan skiskyting egentlig er.

– Utrolig små marginer

– Det er jo så utrolig små marginer som tipper enten ene eller andre veien. Du kan komme inn som favoritt og reise hjem uten medalje. Sånn er det, det er den hverdagen vi lever med. Så er det noen som vil si at vi er soleklar favoritt fordi alle på laget har medalje, men det er så små marginer at vi lever på en helt annet planet enn de spådommene. Jeg kan i hvert fall love at vi er totalt nullstilt når vi kommer på stadion.

Marte Olsbu har gått med dette mixlaget to ganger de siste sesongene uten å komme på pallen.

– Det er veldig mange nasjoner som har to gode kvinner og to gode menn, dermed blir konkurransen utrolig tøff. Vi har vist at vi er gode når vi kan, men vi er avhengig av fire gode etapper. Gjennomfører vi det har vi gode sjanser til å kjempe om medaljer, sier Olsbu som allerede har sølv i dette mesterskapet.

PS! OL i Pyeongchang ser du på TVNorge, Eurosport Norge og Eurosport Player fra 9. februar. Rettighetshaver Discovery og VG har et redaksjonelt samarbeid.