Blink-festivalen går uten tilskuere

Folkefesten er avlyst, men Blinkfestival blir det likevel i sommer.

Myndighetenes forbud mot idrettsarrangementer med over 500 tilskuere gjør det umulig å arrangere skifestivalen Blink slik vi kjenner den fra 14 tidligere utgaver.

Jubileumsutgaven, den 15. i rekken, kommer til å gå uten publikum i Sandnes, Gjesdal og Forsand fra 5. til 8. august. I fjor var det totalt rundt 100.000 tilskuere fordelt på fire dager for å følge store navn som Therese Johaug, Sjur Røthe, Ingvild Flugstad Østberg, Johannes Thingnes Bø og Marte Olsbu Røiseland.

– Den store folkefesten blir det ingenting av, men Blink-festivalen er ikke avlyst. Vi jobber sammen med NRK, skiforbundet og skiskytterforbundet for å lage et TV-produkt og gi utøverne et godt tilbud. Det har vi stor tro på at vi skal få til, sier daglig leder Odd Langhelle til VG.

Han mener det er viktig for utøverne å få målt seg mot konkurrentene og seg selv under en lang treningsperiode. Samtidig er det et poeng for arrangøren å bevare tradisjonen med skiskyting og langrenn på sommerføre i og rundt Sandnes-området.

De største profilene fra utlandet kommer neppe til start.

– Slik situasjonen er i dag så er det naturlig nok vanskelig å få med utenlandske utøvere. Vi planlegger med deltagere fra Norge og da fra alle norske landslag. Arrangementet vil – som planlagt – strekke seg over fire dager, og så kommer en arbeidsgruppe til å se nærmere på konkurranseformen. Ønsket er å skape gode konkurranser, men samtidig ivareta de kravene som gjelder av smittevernhensyn, sier Odd Langhelle.

Andre forutsetninger og krav som må innfris blir trolig avklart torsdag. Da vil kulturminister Abid Raja ventelig klargjøre hva som skal skje for kultur og idrettsarrangementer under 500 tilskuere.

– Da får vi se om det får noen betydning for våre planer. Vi tar utgangspunkt i de reglene som gjelder i dag, så får vi tilpasse oss hvis det skjer endringer. Vi kommer uansett ikke til å «strekke» eller utfordre de reglene som blir gjeldende, men forholde oss til til disse, sier Blink-sjefen.

Publisert: 27.04.20 kl. 16:49

