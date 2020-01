FIKSET SEIEREN: Vetle Sjåstad Christiansen jubler etter å ha sikret seieren på stafetten. Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP

Dobbelttriumf for de norske skiskytterne

Det ble en helnorsk skiskytterdag i tyske Oberhof med stafettseier både for kvinnene og herrene.

Mest overraskende var triumfen til gutta da de tok sin første stafettseier i Oberhof på 10 år.

Selv uten de to beste skiskytterne, Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø, klarte Norge å vinne.

Frankrike var den store favoritten men skjøt seg bort på den 2. etappen. På den tredje etappen fikk Johannes Dale også problemer og måtte ut i en strafferunde på stående skyting, men Vetle Sjåstad Christiansen holdt hodet kaldt og gjorde jobben på den første skytingen.

Var sikker i sin sak

På stående måtte Christiansen ut i strafferunde og gikk ut 6,6 sekunder etter Frankrike. Det forspranget hentet han fort, og deretter spurtslo han Quentin Fillon Maillet etter å ha lekt seg med franskmannen helt på tampen.

– Jeg var litt sikker på at jeg skulle klare å ta han igjen. Det er ikke for ingenting at jeg veier 25 kilo mer enn ham, spøkte Sjåstad Christiansen overfor NRK etter triumfen.

Lars Helge Birkeland gikk førsteetappen, Erlend Bjøntegaard den andre.

Tidligere i dag gikk Tiril Eckhoff Norge inn til en 1. plass på kvinnenes stafett i Oberhof. Norge var litt bak etter første og andre etappe, men Marte Olsbu Røiseland gikk en god 3. etappe og sendte Eckhoff ut i teten.

Norge og Sverige gikk ut likt etter liggende skyting. På stående kom Norge, Sverige og Frankrike samtidig inn, men Eckhoff gikk først ut etter å ha klart seg med bare ett ekstraskudd.

Ledelsen på 6,8 sekunder til Sverige bare økte på den siste runden, og i mål var det 21,1 sekunder. Frankrike ble nummer 3, Tyskland nummer 4.

Dette er den tredje stafettseieren på rad for de norske kvinnene denne sesongen.

