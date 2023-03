SEIER: Vetle Sjåstad Christansen (f.v.), Johannes Dale, Vebjørn Sørum og Endre Strømsheim tok sesongens siste stafettseier.

«Reservelaget» revansjerte VM-sølvet i Bø-brødrenes fravær

Et reservepreget stafettlag feide konkurrentene av banen og tok seier i sesongens siste stafett i skiskyting.

Verken Johannes Thingnes Bø eller Tarjei Bø stiller til start under helgens verdenscuprenn i Östersund. Brødrene Bø har vært smittet med covid-19 og venter til sesongavslutningen i Holmenkollen neste uke. Også Sturla Holm Lægreid venter til morgendagens fellesstart.

Johannes Dale, Endre Strømsheim og Vebjørn Sørum gikk inn som erstattere for de tre som har vært mer eller mindre fast på stafettlaget denne sesongen – sammen med Vetle Sjåstad Christiansen som ankermann.

Den fireren skuffet ikke og revansjerte andreplassen fra VM i Oberhof. Før det hadde Norge tatt syv strake stafettseiere på herresiden - uten noen av de tre erstatterne. Ingen av dem har gått stafett i verdenscupen i år.

– Jeg tør å påstå at vi har noen av de tetteste vennskapsbåndene i hele verdenscup-sirkuset. Utrolig nok går vi ikke lei av hverandre heller så det er utrolig kult å få gå på lag med denne gjengen og ikke minst å ha trent med de i hele år. Det er fantastisk, sa Johannes Dale til NRK etter seieren.

– Det å få gå på lag med denne gjengen, som ikke er noen selvfølge, er utrolig kult og å stille et sånt lag og at alle griper sjansen er gøy. Dette er nok én av stafettene jeg vil huske best, fastslo Dale.

Sjåstad Christiansen sikret seieren på siste skyting. For det sto mellom Norge og Frankrike, men der franskmannen skuffet leverte Norges ankermann så til de grader varene.

Frankrike tok andreplassen foran Tyskland på tredje.

SIKRET SEIER: Vetle Sjåstad Christiansen sikret sesongens siste stafettseier etter fullt hus på stående skyting i Östersund.

Strømsheim brukte to ekstraskudd på sin etappe og vekslet med Sørum rett bak Tsjekkia på førsteplass. Sørum trengte kun ett ekstraskudd på standplass, gikk i tet og kunne veksle med Dale 13 sekunder foran samtlige konkurrenter.

Dale tapte hele det forspranget etter sin første skyting etter to bom, og la seg i ryggen på Sveits – ett sekund bak. Med ett bom også på stående blandet både Sverige og Frankrike seg inn i seierskampen, men de to skandinavene gikk raskest i sporet og Dale kunne veksle med Sjåstad Christiansen i samme sekund som Martin Ponsiluoma vekslet med Peppe Femling.

Norges ankermann raste ifra svensken umiddelbart og bevarte ledelsen etter første skyting. Inn mot andre skyting fikk han imidlertid besøk av Frankrike.

Det stresset ikke Christiansen som plaffet ned fem av fem blinker, og la press på Fabien Claude. Franskmannen skjøt seg bort og Norge kunne spasere inn seier i sesongens siste lagstafett.

Skal du se mer sport i helgen? VGs sportskalender gir deg full oversikt over hva som skjer!