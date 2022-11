LIGGER ETTER SKJEMA: Marte Olsbu Røiseland var til stede på sesongåpningen på Sjusjøen, men uten ski på beina og børse på ryggen. Her blir hun intervjuet av NRK.

Olsbu Røiselands snøproblemer: Ikke vært på ski siden juni

Marte Olsbu Røiseland (31) har ett stort problem før verdenscupåpningen: Hun har ikke hatt snø under skiene siden i juni.

Etter et to måneder langt treningsopphold på grunn av virussykdommen helvetesild kom sesongåpningen på Sjusjøen for tidlig for Marte Olsbu Røiseland.

Nå har hun en ny utfordring: Snø, eller snarere mangelen på snø. Skiskytteren har ikke hatt det underlaget under skiene siden landslaget hadde sin samling i Torsby - i juni.

– Jeg er avhengig av å få bra forhold og bra trening fremover. Så må jeg være kynisk og tenke på hvor jeg kan få gjort den treningen som trengs. Det er fortsatt gode rulleskiforhold på Lillehammer, men det går nok snart mot slutten. Så fra og med neste uke må jeg nok flytte på meg for å finne snø. Jeg er litt usikker på hvor, men Beitostølen peker seg ut som et godt alternativ, sier Olsbu Røiseland til VG.

31-åringen har også en mulighet til å reise etter ektemannen Sverre Olsbu Røiseland. Han er en av trenerne til de tyske skiskytterkvinnene som for tiden trener i Finland, ikke langt fra Kontiolahti hvor verdenscupen innledes i slutten av måneden.

Enn så lenge går barmark og rulleski helt fint.

– Jeg mangler timer i banken etter sykdomsoppholdet - det er det viktigste. Ski eller rulleski er det samme for meg så lenge jeg får trent. Men jeg kan ikke gå rett fra rulleski til verdenscup, så jeg håper snøen kommer, sier Olsbu Røiseland. Hun er ikke bekymret for en brå overgang.

– Det er fordelen med å være så gammel. Jeg har gått fra rulleski til ski gjennom så mange år at det ser jeg ikke så mørkt på, sier hun og ler.

En forkjølelse gjorde at også Ingrid Landmark Tandrevold måtte stå over sesongåpningen på Sjusjøen. 26-åringen gjenopptok treningen i Holmenkollen og har også fått snø under skiene på Beitostølen.

Tiril Eckhoff står som kjent over verdenscupåpningen i Kontiolahti.