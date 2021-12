TIL TOPPS: Vetle Sjåstad Christiansen (t.v.) blir gratulert av Johannes Thingnes Bø. I midten Sebastian Samuelsson som tapte duellen mot Sjåstad Christiansen.

Sjåstad Christiansen vant: − Jeg har følt meg helt rå

ÖSTERSUND (VG) Vetle Sjåstad Christiansen (29) leder verdenscupen etter karrierens andre seier. - Jeg har jo drømt om dette, men det er mange drømmer som er mer urealistiske enn realistisk, sier han etter jaktstart-seieren i Östersund.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– De to helgene her har vært «hel konge», og det i Östersund som historisk har vært en av mine dårligste arenaer. Jeg har slitt med løypeprofilen og det har vært en del lange bakker som jeg ikke har funnet ut av, men nå har jeg en helt annen følelse. Jeg har følt meg helt rå, sier Sjåstad Christiansen til VG.

Han hadde mange spørsmål etter lørdagens stafett. Norge vant, men følelsen var alt annet enn god.

– Da jeg startet i dag kjent jeg at jeg var tilbake. Det var noe i «emning» fra start, beskriver 29-åringen.

Han gikk ut som nummer fem, men nøyde seg med én bom. Da alt skulle avgjøres på siste skyting tok han seg god tid og fylte mens Emilien Jacquelin og Sebastian Samuelsson måtte ut i strafferunde.

Og luken han fikk klarte de andre ikke å tette, dermed kunne nordmannen juble for seier. Bak tok Samuelsson andreplassen foran Jacquelin på tredje.

Nå har Sjåstad Christiansen doblet antall verdenscupseirer. Den første - og eneste inntil i dag - kom i USA i 2019.

– Jeg har ventet lenge på å doble. Kanskje jeg kan gjøre noe med det fremover, men jeg føler at jeg endelig er der jeg bør være og har drømt om å være. Jeg har vært sterk i sommer og da er det deilig å få det til også på vinteren.

Og nå er alle 4. plassene fra i fjor historie.

– Det er bare å glemme de, jeg husker ingenting av de, sier 29-åringen og ler.

– Nå står jeg med en seier og den gule ledertrøya. Det er jo helt rått.

For de andre norske ble det en tung søndag i de svenske skoger.

Johannes Thingnes Bø ble nest beste nordmann på en niendeplass, med tre strafferunder.

–Det mangler litt, jeg er jo ikke på blomsterseremoni engang, sier Thingnes Bø og ler.

– Jeg er ganske rolig og vet hva jeg har gjort før og hva jeg er god for. Da er det jo enkelt å si at dette ikke er bra nok, sier han og hyller Vetle Sjåstad Christiansen.

– Det er så fortjent. Han var stresset før vinteren fordi han var uslåelig på sommeren. Det er sjeldent et bra tegn, men han har løst overgangen på en måte som han aldri har gjort før. Det må bety at han har gjort noe annerledes, han har løftet seg et hakk og det ser ut som han har full kontroll.

Sivert Guttorm Bakken ble nummer 21, Johannes Dale ble nummer 23 og Tarjei Bø ble nummer 28.