SKUFFENDE MESTERSKAP: Sturla Holm Lægreid har ikke svart til forventningene.

Fra VM-konge til OL-flopp: − Ikke fornøyd med Sturla

I fjor var han VM-kongen. Under OL har ingenting stemt for Sturla Holm Lægreid (24).

Publisert: Nå nettopp

På jaktstarten pådro han seg ti (!) strafferunder og kom i mål over fire og et halvt minutt bak gullvinneren.

– Dette var «ræva». Det ble for mange bom. Det er tøffe forhold der ute, men det var flere som skjøt 20. Jeg taklet det ikke i det hele tatt. Det er mange årsaker til at det ikke stemmer. I dag var jeg ikke rolig nok og gjorde dårlige vurderinger, sier Lægreid til VG etter jaktstarten, samtidig som forteller at han «aldri» har skutt dårligere.

I fjor leverte han et vanvittig treffprosentsnitt på 93 prosent. Fasit etter jaktstarten var under 50 prosent.

Den normalt svært trygge skytteren forklarer ti strafferunder med svært krevende skyteforhold.

– Det har vært tøffere forhold her nede hele veien, både med høyde og vind. Det er vanskelig å finne en forklaring. Men dette er OL. Det spiller nok også inn, mener han.

En debutsesong helt utenom det vanlige har vært vanskelig å følge opp for 24-åringen. Lægreids gjennombrudd kom med vanvittige fire VM-gull og syv verdenscupseire i 2020/2021.

VM-KONGE: Kontrastene er store fra februar 2021 til februar 2022 for 24-åringen.

Denne sesongen har det gått vesentlig tråere.

En 7.-plass, 15.-plass og nå en 24.-plass er fasit for mannen med de mange talentene hittil i Beijing. Sesongen for øvrig har også vært skuffende. Etter å ha startet med seier på normalen i Östersund, har det bare blitt to pallplasser.

Så, hva har gått galt denne sesongen?

– Det fløt mye bedre for meg i fjor. Nå må jeg kjempe mye mer. Jeg får det ikke til som jeg vil.

Landslagstrener Siegfried Mazet erkjenner at de har en jobb å gjøre med Lægreid om han skal klare å snu den vonde trenden.

– Jeg er ikke så fornøyd med Sturla. Det er han ikke selv, heller. Vanligvis er han stabil på standplass, men nå tror jeg nervene spiller inn. I fjor var han veldig god. Nå jakter han resultater på en annen måte. Jeg tror han har flyttet fokus litt. Han må tenke mindre på resultater. Det skal vi rette opp i, sier franskmannen til VG.

IKKE TILFREDS: Siegfried Mazet mener Lægreids fokus må endres. Her sammen med Johannes Thingnes Bø i 2019.

Stafettlaget er imidlertid tatt ut for lenge siden. Landslagssjef Per Arne Botnan bekrefter overfor VG at Lægreid skal gå.

– Vi kan ikke la dagen i dag gjøre noen utslag på det. Sturla har for første gang skutt under 50 prosent. Det har vi ikke sett før. Forklaringen ligger nok i at han gjør en feilvurdering på vinden. Han må også få lov å skyte dårlig en sjelden gang, uten at det skal påvirke noe stafettuttak, sier Botnan til VG.

Selv mener Lægreid nøkkelen inn mot stafetten er omstilling.

– Jeg har i hvert fall tre av verdens beste lagkamerater. Jeg skal gjøre mitt beste, samtidig som jeg vet at de kommer til å levere gode etapper. Da skal vi ha et sterkt lag.

– Hva skal du gjøre for at det løsner inn mot stafetten?

– Jeg har noen tanker rundt det. Det gjelder å få nullstilt, sier han kort.

– Vil du dele hvilke tanker du har rundt det?

– Nei, det holder jeg for meg selv.

Tarjei Bø har vært i kanonform under OL, og var den eneste norske som presterte på jaktstarten og gikk inn til sølv. Han kommer med oppløftende meldinger i retning lagkameratene foran stafetten.

– Det er vanskelig å skyte her. Jeg tror det handler om å være seg selv. De er jo så gode. Det er små ting. Nå, når de har fått noen slag i trynet, tror jeg de slår tilbake. Stafett er også en bra konkurranse for oss. Vi skal samle gjengen, få skikkelig lagfølelse og støtte hverandre, sier Bø til VG.