Sikret seieren etter maktdemonstrasjon: − Deilig å kunne kose seg litt

OSLO/SJUSJØEN (VG) Lørdag ble Tarjei Bø slått av unggutten Sivert Bakken. Søndag var veteranen tilbake på toppen av pallen.

Av Kristian Arnesen Strømshoved

Publisert:

– Jeg er en elendig spurter så det var deilig å kunne kose seg litt og vinke til publikum, sa Bø til NRK etter seieren.

For da franskmannen Émilien Jacquelin måtte ut i strafferunden, holdt Sturla Holm Lægreid og Tarjei Bø seg unna.

Og ut på den siste runden hentet Bø igjen Lægreid som hadde en luke. Og med et solid rykk distanserte storebror Bø resten og sikret seiere.

– Kjempebra. Jeg har fått gode svar gjennom denne helgen her med 15 av 15 på stående, og det er egentlig det jeg har jobbet mest med, oppsummerte Bø åpningshelgen på Sjusjøen.

Franske Quentin Fillon Maillet ble nummer to bak Bø, og Jacquelin tok tredjeplassen.

Bak de franske herrene og Vetle Sjåstad Christiansen, gikk Lægreid inn til en femteplass. Han gjorde med det et langt bedre løp enn lørdagens sprint, hvor han ble slått med over minuttet av Bakken.

– Jeg følte selv at det var mye bedre i dag enn i går. Det har gått litt sånn svinget formmessig, så jeg håper jeg snart stabiliserer meg på det gode, sa Lægreid til NRK etter rennet.

Og for de som fryktet for fjorårets VM-konge etter lørdagens sesongåpning, har søndagens vinner en klar beskjed:

– Det er masse snakk om Sturla. Men jeg er ganske sikker på at han blir bra. Man må huske på at noen har det og andre ikke. Sturla har det, sa Bø etter rennet og fortsatte:

– Det er bare å roe ned, fyll på kaffekoppen og nyt Sturla utover vinteren.

Samtidig som det skulle kjempes om seier, var det knyttet stor spenning til hvem som kniper den siste plassen på det norske laget til verdenscupåpningen i Östersund.

– Det er å gå fort i dag. Det er noen gutter som kjemper om én viktig verdenscupplass. Flere av dem viste seg frem i går. Sivert (Bakken journ.anm.) og Erlend (Bjøntegaard journ.anm.) er nok de som ligger best an, sa landslagssjef Per Arne Botnan til NRK om hva som skal til for å kapre den siste plassen i verdenscupen, før søndagens renn.

For Bakken som vant lørdag, ble søndagen tyngre. 23-åringen ble til slutt nummer ni. Bjøntegaard på sin side fikk fem bom og endte på en 25. plass.

