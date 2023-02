BRØDRE: Skiskytterne Tarjei og Johannes Thingnes Bø ønsker fremdeles ikke Russland og Belarus tilbake i idretten.

Brødrene Bø ut mot IOC: − Tar valg som ikke henger helt på greip

SKEIKAMPEN (VG) Norges skiskytterstjerner er svært kritisk til at den internasjonale olympiske komité (IOC) åpner for en retur av russiske og belarusiske utøvere.

– Du må følge magefølelse, logikk, respekt og folkeskikk for hva som er viktig her i verden. Da er det logisk at krigføring ikke kan bli trumfet av et regelverk. Så: 100 prosent støtte til at vi fortsetter som det er i dag, sier Tarjei Bø (34) til VG på et pressetreff i forkant av skiskytings-VM.

Han synes det er «helt feil» at IOC har satt et gjensyn med Russland og Belarus i idretten på dagsorden igjen. Det gjorde IOC i en pressemelding den 25. januar.

– Jeg føler de prøver å tilfredsstille alle til enhver tid. På visse tema går det ikke an at alle blir fornøyde, sier Bø.

Lillebror Johannes sier seg enig med sin fem år eldre skiskytterbror.

– Jeg skjønner at det må være en kontinuerlig diskusjon om når de skal eventuelt komme tilbake, men per dags dato er vi milevis unna å diskutere det. Det er mitt klinkende svar, sier skiskytteress Johannes Thingnes Bø (29) til VG.

I uttalelsen skrev IOC at «det store flertallet» ønsker at Russland og Belarus skal få lov til å returnere til internasjonale konkurranser.

Det er Thingnes Bø uenig i.

– Hvis de setter opp en avstemning med alle utøverne, så tror jeg vi får en stor part på «nei». IOC ... de viser gang på gang at de tar valg som ikke henger helt på greip. Russland er en pengesterk nasjon, så det er synd det skal påvirke.

VIL IKKE: Ingrid Landmark Tandrevold sier til VG at hva hun mener om IOC trenger ikke å bli lagt frem i offentligheten.

Ingrid Landmark Tandrevold (26) er en del av utøverkomiteen til IBU (det internasjonale skiskytingsforbundet). Hun forteller til VG at utøverne var ganske overrasket over IOCs holdninger.

– Det er viktig for meg å påpeke at det for enkeltutøverne er en utrolig lei situasjon, fordi vi vet at de har ingenting med dette å gjøre, innleder Tandrevold og fortsetter:

– Samtidig tror vi at det blir veldig naivt at man kan skille idrett og politikk i så stor grad, hvert fall når man ser hvordan Russland har brukt idretten til å samle støtte før, og jeg tror hvis vi inkluderer dem, så kan det sende feil signaler, mener den nylig forlovede skiskytteren.

LÆGREID: Sturla Holm Lægreid ønsker heller ikke å konkurrere mot utøvere fra Russland og Belarus per dags dato.

Sturla Holm Lægreid (25) kan ikke se en annen utvei enn at utestengelsen blir opprettholdt.

– IOC gjør veldig mye forskjellig, så jeg vet ikke hva man skal si.

– Du må utdype litt mer ...

– Det har vært ganske tydelig fra internasjonale forbund hva som skal til for at russiske og belarusiske utøvere skal være med. De er ikke oppfylt, og jeg kan ikke se at IOCs innblanding i det skal få noe annet utfall enn at det blir som det er nå, sier Lægreid.

VM i skiskyting starter 8. februar og avslutter 19. februar.