PÅ PALLEN: Vetle Sjåstad Christiansen og Marte Olsbu Røiseland ble nummer tre på blandet-stafetten i verdenscupåpningen. Til venstre, tyskerne Franziska Preuss og Erik Lesser, som tok 2. plassen. Foto: Jostein Magnussen, VG

Norge på 3. plass i verdenscup-premieren: - Fikk godt betalt

ÖSTERSUND (VG) Med 16 bom og én strafferunde følte Marte Olsbu Røiseland og Vetle Sjåstad Christiansen at de fikk godt betalt med 3. plassen i verdenscup-premieren i dag.

På parstafetten var ikke skytingen god nok til å slå Sverige og Tyskland, som tok 1. og 2. plassen. Hanna Öberg og Sebastian Samuelsson sørget for en populær hjemmeseier.

Svenskene slo det norske laget med hele 40,4 sekunder. Tyskerne var drøyt 18 sekunder bak i mål.

– I den neste konkurransen bør vi få starte ett minutt før de andre. Marte har hatt trøbbel med en hofte og jeg har operert kneet, fleipet Vetle Sjåstad Christiansen på pressekonferansen etter stafetten.

– Lover godt

– Både Marte og jeg føler vel at vi fikk godt betalt med en 3. plass etter den skytingen. Vi kom veldig godt ut av det sammenlignet med den prestasjonen vi selv følte vi hadde. Det lover godt når vi føler at vi gjorde et «dårlig» løp og likevel klarer å bli nummer tre, sier Christiansen til VG.

Som en av de høyeste i startfeltet fikk 27-åringen ekstra problemer med vinden på standplass.

– Det dro godt i kroppen på den ene serien. Jeg følte at jeg traff på mye, men det gikk ut. Det ble en røff start.

Marte Olsbu Røiseland er glad verdenscuppremieren er historie.

– Det er et kaotisk renn og spesielt siden det er det første for sesongen. Det er mye vilje blant veldig mange utøvere - inkludert meg selv. Du merker at stressnivået er ekstremt høyt. Derfor er det deilig å ha dette løpet unnagjort. Nå tenker jeg at stresset er ferdig, det er bare å senke skuldrene og slappe litt av, sier Olsbu Røiseland.

Både hun og Sjåstad Christiansen skal i aksjon i morgen her i Östersund på sprinten.

Publisert: 30.11.19 kl. 14:37 Oppdatert: 30.11.19 kl. 14:47

