JUBELÅR: Tiril Eckhoff har hatt mye å juble for denne sesongen. Her sikrer hun norsk seier på stafetten i tsjekkiske Nove Mesto tidligere denne måneden. Foto: MARTIN DIVISEK/EPA

Eckhoff gikk inn like mye premiepenger som Johaug

Tiril Eckhoffs (29) supersesong betaler seg. Skiskytteren har gått inn 2,7 millioner kroner i rene premiepenger denne sesongen.

Eckhoff vant syv verdenscuprenn, var i tillegg to ganger på pallen i individuelle renn og fikk med seg to stafettgull fra VM i Anterselva. 29-åringen vant jaktstartcupen og ble bare slått av Dorothea Wierer i sammendraget i verdenscupen.

De gode resultatene etter 29-åringens beste sesong betales nå med 2,7 millioner kroner i premiepenger fra det internasjonale skiskytterforbundet, IBU. I tillegg kommer personlige bonuser fra hennes private sponsorer.

Til sammenligning fikk Therese Johaug inn 2,74 millioner kroner i premiepenger fra FIS. Mens en verdenscupseier i langrenn betales med 105.000 kroner fikk Eckhoff 165.000 kroner hver gang hun sto øverst på pallen med geværet på ryggen.

3,6 mill for Bø

Den som stakk av med mest premiepenger denne skiskyttersesongen var - som i fjor - Johannes Thingnes Bø. VGs beregninger viser at 26-åringen har gått inn 3,6 millioner kroner i en sesong hvor han sto over fire verdenscuprenn.

Pengene kommer godt med når han og kona Hedda nå skal bygge hus og flytte til Kongsvinger.

Slik er premiepengene I verdenscupen betales en 1. plass med 15.000 euro. 2. plass=12.000 euro, 3. plass=9000 euro, 4. plass=7000 euro, 5. plass=6000 euro. Stafetter (inkludert mix-stafetter, per utøver): 1. plass=6000 euro, 2. plass=4500 euro, 3. plass=3500 euro. Vis mer

Martin Fourcade, som i siste renn måtte gi tapt for Thingnes Bø i kampen om totalseieren i verdenscupen, er nest best betalt av herrene. Tre millioner kroner får franskmannen med seg nå som han er blitt idrettspensjonist.

Med 17 topp 10-plasseringer (fire pallplasser) kan ikke Tarjei Bø klage på den økonomiske uttellingen. Nesten to millioner kroner går inn på bankkontoen til 31-åringen, som også ble nummer fire i verdenscupen sammenlagt.

Dette er hans beste plassering i sammendraget siden han stakk av med det store troféet etter 2010/2011-sesongen.

Vant nasjonscupen

Marte Olsbu Røiseland kom bare til start i 14 av 21 individuelle verdenscuprenn denne sesongen. Likevel gikk hun inn 2,15 millioner kroner, blant annet etter å ha tatt fem gull (sprint, fellesstart, stafett, mix-stafett, parstafett) og to bronse (normalen, jaktstart) i VM.

Olsbu Røiseland sto over tre verdenscuprenn før jul for å være best mulig forberedt i VM hvor en individuell gullmedalje ble betalt med 275.000 kroner. På 11 VM-dager dro 29-åringen inn nesten én million kroner.

Norges Skiskytterforbund profitterer også på den suverene norske innsatsen i verdenscupen. Norge vant nasjonscupen for både herrer og kvinner. Det gir 1,1 million kroner inn på kontoen.

VM ble en nedtur for Tiril Eckhoff:

Publisert: 18.03.20 kl. 13:24

