HER STARTET SEIERSREKKEN: En smørblid Tiril Eckhoff går inn til seier på jaktstarten i Hochfilzen 15. desember. Deretter kom det tre verdenscupseirer til på rappen. Foto: GEORG HOCHMUTH/AFP

Eckhoff inn på toppliste: – Rått at jeg kan være der oppe

Etter oppvisningen i verdenscupen før jul tar Tiril Eckhoff (29) nå plass på en eksklusiv liste over kvinnelige skiskyttere.

Nå nettopp

Eckhoff vant fire verdenscuprenn på rad i Hochfilzen og Annecy. En slik seiersrekke er det bare syv skiskytterkvinner som har klart før henne opp gjennom historien.

Magdalena Forsberg, Laura Dahlmeier, Magdalena Neuner, Andrea Henkel, Tora Berger, Gabriela Koukalova, Liv Grete Skjelbreid står på den eksklusive listen - og nå Eckhoff.

– Det er rått at jeg kan være der oppe, for det er mange store navn på den listen, sier 29-åringen til VG.

Eckhoff og lagkamerat Ingrid Landmark Tandrevold har forsøkt å opprettholde den solide formen som har løftet de til en 2. og 3. plass i verdenscupen sammenlagt.

Sammen med kjærestene har de nå vært 14 dager i mellomhøyden i Anterselva hvor VM arrangeres i midten av februar. Mandag kom de til tyske Oberhof hvor verdenscupen går i gang igjen med sprint allerede torsdag.

– Det har vært veldig behagelig. Jeg har bare trent for å kunne holde koken gjennom hele sesongen, sier Tiril Eckhoff om «juleferien».

Og om hun var høyt oppe etter de fire verdenscupseirene på to jaktstarter, sprint og fellesstart, så «landet» hun kjapt.

– Jeg kom fort ned på jorden da kjæresten kom på besøk, humrer Eckhoff og snakker om Ånund Lid Byggland.

– Men fire seirer på rappen - hva er hemmeligheten?

– Si det. Det er bare sånn at plutselig er du i flytsonen. Så er det disse berømmelige marginene, da. Det er ikke hver dag at du har 10 av 10 mulige på ski og treffer på 10 av 10 skudd. Det er så mye som må klaffe, og en seier er forskjellen på kant inn og kant ut. Ingen skal komme å si at skiskyting er kjedelig, sier Tiril Eckhoff og trekker frem jaktstarten i Hochfilzen før jul som et perfekt eksempel. Da gikk alle blinkene ned og 29-åringen vant med god margin.

– En milepæl

– Når du har jobbet for å skyte 20 treff i så mange år og så klarer det, så er det en stor milepæl.

NRKs skiskytterekspert Ola Lunde gleder seg over det han har sett i kikkerten på standplass.

– Det er kjempeimponerende det Tiril har gjort. Nå har hun levert fire toppløp på rad. Det har hun aldri klart før. Hun har fått orden på skytingen sin og stabiliteten er en helt annen. Før kunne hun levere ett toppløp for så å være langt bak i det neste, sier Lunde og konstaterer at Eckhoff har fått bygget selvtillit med gode prestasjoner i desember.

– Fortsetter hun slik er det ingen som skal slå henne, fastslår Ola Lunde.

Slik er verdenscupprogrammet i Oberhof 9. januar kl. 14.30: sprint kvinner

10. januar kl. 14.30: sprint menn

11. januar kl. 12.00: stafett kvinner, kl. 14.15: stafett menn

12. januar kl. 12.45: fellesstart kvinner, kl. 14.30: fellesstart menn

Publisert: 07.01.20 kl. 14:49

Mer om

Flere artikler