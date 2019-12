Tredje seier på rad for overlegne Eckhoff da det ble dobbelt norsk

Tiril Eckhoff (29) og Ingrid Landmark Tandrevold (23) sikret norsk drømmedag i Frankrike, hvor sistnevnte også overtar ledelsen i Verdenscupen sammenlagt.

Tandrevold var foran rennet åtte poeng bak italienske Doroteha Wierer i sammendraget.

Men med 2. plassen, samtidig som at Wierer kun klarte 4. plass, tar Tandrevold over det gule startnummeret til fellesstarten søndag.

– Nå blir det for mye for meg, med Tiril, og med hele laget. Dobbelt Fossum og dobbelt norsk, sier en følelsesladd Tandrevold på NRK, med henvisning til at både hun og Eckhoff kommer fra klubben Fossum IF.

Slo egen seiersrekord

Tiril Eckhoff har totalt ni triumfer i Verdenscupen, men hun er nå i sitt livs form. Aldri har hun vunnet mer enn to renn i løpet av en sesong.

Denne helgen i Annecy vant hun sprinten, før hun lørdag var overlegen på jaktstarten. Dermed står hun med tre seire på rad.

– Jeg vet ikke helt hva som skjer, smilte Eckhoff selv litt undrende til NRK etter målgang.

Lørdagens kunne ikke blitt mye bedre for de norske i Annecy. Tidligere på dagen vant Johannes Thingnes Bø herrenes jaktstart:

Norge tar altså to strake seire, og over ledelsen sammenlagt en helg hvor det kanskje sterkeste kortet, Marte Olsbu Røiseland, står over for å hvile seg til senere i sesongen.

– Vi har aldri hatt et så sterkt lag som nå, det er en opptur for norsk kvinneskiskyting, oppsummerte NRKs Ola Lunde.

Ledet hele veien

Eckhoff gikk ut med seks sekunders ledelse til franske Julia Braisaz i lørdagens jaktstart, men hun holdt den franske konkurrenten på avstand hele veien. De kopierte hverandre på standplass, men både i løypa og på standplass var Eckhoff hakket raskere.

På tredje skyting bommet Eckhoff en gang, men Braisaz to, samtidig meldte Ingrid Landmark Tandrevold seg på i kampen om 2. plassen.

På siste skyting fylte både Eckhoff og Tandrevold, og sikret seg dermed de to første plassene, i mål var Eckhoff overlegent først.

Karoline Knotten ble tredje beste nordmann på 13. plass.

Publisert: 21.12.19 kl. 15:30 Oppdatert: 21.12.19 kl. 15:49

