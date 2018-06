ENDELIG FRI: Samantha Skogrand og Emil Hegle Svendsen har endelig fått «et normalt liv» sammen. Foto: Frode Hansen, VG

Hegle Svendsen om å legge opp: – En stor lettelse

Publisert: 07.06.18 18:17

SKISKYTING 2018-06-07T16:17:29Z

EIDSVOLL (VG) Emil Hegle Svendsen (32) tok til tårene da han annonserte at hans karriere var over. Men halvannen måned etter er han glad for at han la opp.

– Jeg lever livet og bare slapper av, så det har vært lite trening, men jeg prøver å komme meg ut en gang iblant for å holde kroppen i gang, sier 32-åringen til VG.

Torsdag var han blant de som var til stede under kulturminister Trine Skei Grandes mottakelse for de norske OL-deltakerne., mens han i forrige uke var på plass ved 1814-bygningen på Eidsvoll for å motta Norges Skiskytterforbunds hederstegn, deres høyeste utmerkelse. Der var også Ole Einar Bjørndalen og 44-åringen fortalte at han fikk litt abstinenser etter å ha lagt opp. Lagkamerat Svendsen kan ikke kjenne seg igjen i det.

– Nei, jeg har ikke hatt noen abstinenser. Det handler ikke om trening for min del, det handler mer om hele pakken. Jeg er jo glad i skiskyting fortsatt, men jeg savner ikke toppidrettslivet, sier han.

– Hva er det du savner minst med det?

– Det er at det henger over deg hele tiden, du får aldri fred. Hvis du skal på ferietur en uke må du trene og legge opp alt etter treningen hele tiden. Alt du gjør i det daglige får konsekvenser, billedlegger 32-åringen.

Annerledes

Etter pressekonferansen da han annonserte sin avskjed, la han trykk på at han skulle bruke tiden til å kose seg med samboeren og forloveden Samantha Skogrand. Det har de klart.

– Jeg tror hun synes jeg er en litt annerledes person nå som jeg har lagt opp, en litt mer rolig og bedagelig person. Og en bedre samboer også, jeg håper jo det, jeg ønsker å være der for henne i større grad enn før, sier han.

Uanmeldte dopingtester har blitt erstattet av kjærestetur til Paris, tusen treningstimer er blitt erstattet av avslapning i solen. Han bruker kort tid på finne det ene ordet som beskriver overgangen fra aktiv til ... mindre aktiv.

– Det har vært en lettelse, vil jeg si. For ti år siden var toppidrettslivet det beste jeg visste og det var ingenting jeg heller ville gjøre enn å bli bedre i skiskyting. Men den gnisten døde litt ut de siste årene, så for min del har det vært en lettelse å gi seg, sier «Super-Svendsen».

Reality-nei

Han forklarer at han ikke har noen problemer med å endre rutinene fra livet som aktiv, at han har glidd over i det vanlige livet. Jobbsituasjonen hans har han dog ennå ikke avklart.

– Jeg kommer til å ha et avslappet forhold til det i hvert fall over sommeren. Jeg har tatt noen møter, men ikke fått noen konkrete jobbtilbud helt ennå, forklarer han.

De mest hyppige forespørslene har imidlertid kommet fra reality-TV, men «Super-Svendsen» avslører at han ikke blir å se på en TV-skjerm nær deg med det første. Han har sagt nei til alt.

– Det hadde jeg rett og slett ikke lyst til. Nå skal jeg bare slappe av, sier Svendsen.