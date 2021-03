KJEMPER OM DEN STORE KULA: Johannes Thingnes Bø (t.v.) og Sturla Holm Lægreid fotografert etter jaktstarten under VM i Pokljuka. Foto: Primoz Lovric, NTB

Lægreid før thrilleravslutning: − Johannes har matchball

Med fem konkurranser igjen ligger det an til en thrilleravslutning i verdenscupen i skiskyting. Bare to poeng skiller Johannes Thingnes Bø (27) og Sturla Holm Lægreid (24) i kampen om det store trofeet.

Før torsdagens sprint i tsjekkiske Nove Mesto leder Thingnes Bø verdenscupen sammenlagt med 826 poeng når de fire dårligste resultatene kan strykes. Holm Lægreid har 824.

– Matchballen ligger hos Johannes, sier Sturla Holm Lægreid til VG og legger presset på Thingnes Bø.

– Han er verdens beste. Han går raskest av alle og når han har dagen så er det ikke så mye vi andre kan gjøre. Får Johannes ut potensialet sitt kan ikke jeg vinne verdenscupen.

For ett år siden fikk Sturla Holm Lægreid sin verdenscup-debut nettopp i Nove Mesto. Ti treff på sprinten endte med en 13. plass. I fjerde forsøk sto han øverst på pallen på normalen i Kontiolahti.

Siden har det blitt fem verdenscupseirer til og tre pallplasser.

– Hvis jeg hadde sagt til deg 6. mars i fjor at om ett år så står du her som VM-konge og kjemper om å vinne verdenscupen totalt. Hva hadde du svart da?

– Det er helt sykt hva som har skjedd på ett år. Jeg så ikke for meg at jeg skulle gå fra å være debutant til å ta fire VM-medaljer. Ingen så det for seg. De resultatene jeg har hatt er en liten karriere i seg selv.

Verdenscupen sammenlagt når fire renn er strøket 1. Johannes Thingnes Bø 826 poeng

2. Sturla Holm Lægreid 824 poeng

3. Quentin Fillon Maillet 710 poeng

4. Johannes Dale 688 poeng

5. Tarjei Bø 684 poeng Vis mer

24-åringen er faktisk flere sesonger «foran skjema» til sin egen gullplan.

– Jeg la en realistisk plan på fire år. I fjor var jeg innstilt på at jeg skulle bruke et par sesonger på å bygge meg opp etter at jeg hadde kyssesyken. Så tenkte jeg at jeg måtte ha behov for å bruke ytterligere to sesonger til for å nå opp til de beste. Alt har gått så fort, sier Sturla Holm Lægreid.

– Du som er så god til å visualisere, hvordan ser sesongavslutningen ut i ditt hode?

– Målet er å gå gode skirenn og gjøre mitt beste. Jeg er fornøyd med sesongen uansett hva som skjer i sesongavslutningen. Jeg pleier å si til familien at siden det har gått så bra til nå så er resten bare en bonus. Jeg har fått til så mye allerede, sier Holm Lægreid og benytter sjansen til å skryte av støtteapparatet og lagkameratene som har hjulpet ham til de gode resultatene.

– Jeg håper jeg har mange gode år igjen, men skulle jeg ikke få drive mer med skiskyting så har jeg fått til en monsterkarriere allerede. Jeg har vært heldig som har fått muligheten til å gå så mange gode renn, sier Holm Lægreid før torsdagens sprint i Tsjekkia. Den starter klokken 17.30 (NRK 1).

Verdenscupen, som Johannes Thingnes Bø har vunnet to sesonger på rad, avgjøres med disse rennene: