Ny nedtur for skiskytterjentene: - Det er for dårlig

Publisert: 15.03.18 13:00 Oppdatert: 15.03.18 14:27

HOLMENKOLLEN (VG) De norske skiskytterjentene bommet til sammen 14 ganger, og havnet langt nede på resultatlistene på dagens sprint.

Synnøve Solemdal bommet på to skudd, Marte Olsbu tre, Tiril Eckhoff fire, Ingrid Landmark Tandrevold fikk én bom, mens Hilde Fenne endte med fire. Alt annet enn imponerende av det norske laget, med andre ord.

– Det er for dårlig skyting, når vi ser hva de andre får til underveis, sier NRKs skyteekspert Ola Lunde.

De norske skiskytterjentene har slitt på standplass hele sesongen, og det gikk ikke bedre i dag heller. Både Olsbu og Eckhoff ødela løpet allerede på første skyting, og var tidlig ute av det.

– Det var tungt fra første stavtak i dag. Det var ingen tipp-topp-Tiril som gikk rundt der. Det var tøft, sier Eckhoff til VG.

Ingrid Landmark Tandrevold ble beste norske kvinne, som den eneste som greide seg med kun én bom. Hun kom i mål halvannet minutt bak vinneren, slovakiske Anastasia Kuzmina. Darja Domratsjeva ble nummer to, mens Julia Dzhima tok tredjeplassen.

– Jeg er ikke fornøyd med å være beste norske på 22. plass, men jeg er faktisk fornøyd med mitt eget løp. Det var tungt på sisterunden, men det var godt å få til skytingen og være tilbake på det sporet jeg skal være, sa Tandrevold til NRK før hun ble skjøvet ned til 23. plass.

Nå har hun håp om å klatre opp blant de 10–15 beste på lørdagens jaktstart.

Skytetrøbbel for Eckhoff

Tiril Eckhoff innrømte overfor VG at hun var fryktelig sulten på å gjøre det bra i Holmenkollen i dag, etter en sesong preget av mange nedturer - og et par oppturer. Hun kom hjem fra OL med individuell bronse og stafettsølv, men store deler av sesongen har hun trøblet.

Etter at både Olsbu og Solemdal hadde bommet for mye på sine serier, var det Eckhoff det ble knyttet spenning til på sprinten - men inne på matta fikk hun raskt problemer.

Eckhoff traff på første skudd, men bommet på det andre - deretter måtte hun både skru og justere flere ganger. Det endte med to strafferunder, dermed var 27-åringen ute av det allerede før løpet var halvgått.

På stående ble det to nye bom - med fire totalt så raste Eckhoff nedover på listene.

– Hun skyter seg bort fra det i dag, og hun skyter seg antakelig bort fra jaktstarten i helgen også, sier NRK-ekspert Halvard Hanevold.

– Jeg var skikkelig giret på å gjøre det bra, så jeg er skuffet over meg selv for at jeg gjorde som jeg gjorde, sier Eckhoff.

Trippel bom for Olsbu

Marte Olsbu åpnet forrykende på sprinten, og hadde nest beste tid da hun kom inn til første skyting. Men der startet problemene: Olsbu tok seg god tid før det første skuddet, men bommet grovt.

Hun endte med hele tre bom på den første serien, og var i realiteten ute av det. Sølvvinneren fra Pyeongchang-OL var i nærheten av pallen under verdenscupen i Kontiolahti forrige helg, men i dag ble det langt tøffere for 27-åringen.

Riktignok senket hun samtlige blinker på stående skyting, noe som er viktig med tanke på helgens jaktstart.

– Dette var kjempedårlig. Fryktelig frustrerende. Jeg har bommet en del på vinden i år, feilvurdert den, og jeg gjør tydeligvis det i dag også. Jeg er kjempeskuffet over egen prestasjon, sier Olsbu til NRK.

Hun endte til slutt som nummer 41.

Synnøve Solemdal fikk på sin side to strafferunder totalt, og greide heller ikke finne toppfarten i sporet.

– Jeg er ikke helt i form, så det ble ikke slik jeg hadde håpet på i dag, oppsummerte hun overfor NRK etter å ha endt på 48. plass.

Hilde Fenne blir for øvrig siste startende på jaktstarten etter å ha endt på 60. plass.