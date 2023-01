SUVEREN: Johannes Thingnes Bø blir gratulert av broren Tarjei (t.v.) etter jaktstart-triumfen i Pokljuka. I bakgrunnen Sturla Holm Lægreid som tok 4. plassen.

Total norsk skiskytterdominans: − Et tog som er vanskelig å stoppe

Aldri før har Johannes Thingnes Bø (29) og de norske skiskyttergutta vært så dominerende som denne sesongen.

Svenske Martin Ponsiluoma stod øverst på pallen da verdenscupen i skiskyting ble innledet med normaldistansen i Kontiolahti 29. november, men siden har det bare vært norske vinnere - i ni renn på rad.

I tillegg har nordmennene tapetsert podiet med 21 av 30 pallplasser. Johannes Thingnes Bø har vært aller best. 29-åringen har vunnet syv av 10 renn og har vært på pallen i ytterligere to renn.

Sist han vant verdenscupen sammenlagt i 20/21-sesongen vant han «bare» fire renn.

– Dette er et tog som er vanskelig å stoppe, er bildet Tarjei Bø bruker for best å beskrive den norske dominansen.

– Hovedårsaken er at gode prestasjoner avler nye gode prestasjoner. Når noen setter standarden - hvor listen ligger - så er det lagkamerater som får prøvd seg på det. Nå er vi seks utøvere som utfordrer hverandre, og med det talentet som ligger i bunn blir det vanskelig å stoppe oss.

Tarjei Bø, som selv har klatret til en 10. plass i verdenscupen sammenlagt etter to pallplasser i Pokljuka den siste uken, er klar på at veldig mye handler om talentene som er tilgjengelig og som kommer opp.

Info Disse fire har vunnet verdenscuprenn denne sesongen: Johannes Thingnes Bø 7 seirer (to 3. plasser)

Sturla Holm Lægreid 1 seier (fem 2. plasser, to 3. plasser)

Johannes Dale 1 seier

Martin Ponsiluoma 1 seier Vis mer

– Det er lett å si at vi trener best, men det er mange utlendinger som trener godt. Norge som skiskytternasjon har så mange flere å ta av. Vi har en populær sport som fostrer nye talent. Det kommer stadig nye opp som blir lært opp med samme treningsfilosofi og kultur, og så tar de det videre igjen.

– Hva sier konkurrentene?

- De tuller litt med det. Nå føler jeg nesten at de ser på Johannes (Thingnes Bø) og tenker at han er uslåelig, at sammenlagtseieren i verdenscupen går til ham eller Sturla (Holm Lægreid). De må endre sine målsetninger. Nå begynner de å tenke hvordan de skal bli nummer to. Vi har satt en støkk i dem, sier Tarjei Bø.

På jakstarten i Pokljuka lørdag var alle de seks norske blant de åtte beste.

– Vi har alltid hatt to-tre gode utøvere. Nå er vi seks nordmenn som kan vinne. Det er helt unikt. Den tøffeste konkurransen er lagkameratene. Du kan være topp 5 i et renn med likevel ikke komme med på et stafettlag, så tøft er det blitt.

– Norge kan jo trekke utøverne til et stafettlag og fortsatt vinne VM-gull, fleiper Ole Kristian Stoltenberg med. TV 2-eksperten konstaterer at Norge dominerer totalt og fullstendig skiskyting på herresiden.

Info Slik er verdenscupprogrammet i Ruhpolding

11. jan. kl. 14.10: normalen, menn

12. jan. kl. 14.10: normalen, kvinner

13. jan. kl. 14.25: stafett, menn

14. jan. kl. 14.25: stafett, kvinner

15. jan. kl. 12.30: fellesstart, menn, kl. 14.45: fellesstart kvinner.

Konkurransene vises på TV 2. Vis mer

– Etter 10 individuelle renn har vi vunnet ni løp og tatt 70 prosent av pallplassene. Norsk dobbeltseier er like vanlig som smør på brødskiva og tredobbelt Norge er nesten bestillingsvare. Dette er tidenes landslag i skiskyting, og jeg tipper utenlandske konkurrenter både rister på og klør seg i hodet, sier Stoltenberg og frykter dominansen skal ødelegge skiskytterinteressen i andre land.

– Utlendingene får skjerpe seg og så får vi andre nyte denne reisen.

Tarjei Bø sier alt blir annerledes når man kommer til VM i Oberhof om én måned.

– Når du går 25 renn en sesong så vinner den beste til slutt, men i et VM lever hvert løp sitt eget liv. Det er det samme for meg, mitt mål er fortsatt å tukte de aller beste når vi kommer til mesterskap. Litt av fokuset endres når man kommer til VM, sier Bø.

PS! På kvinnesiden har man slitt i fraværet til Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland. Ingrid Landmark Tandrevold har vært nærmest med sin 2. plass i åpningsrennet i Finland.